SUPER JUNIOR將來台開演唱會 11月小巨蛋嗨唱2天

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SUPER JUNIOR宣布將於11月26、27日在台北小巨蛋開唱。（圖取自facebook.com/superjunior）

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）與台灣感情深厚的南韓男團SUPER JUNIOR，今天宣布確定將於11月26、27日，一連2天在台北小巨蛋開唱，讓台灣粉絲迫不急待，直呼跪求好友幫忙搶票。

隨著台灣入境防疫政策逐漸放寬，海外藝人紛紛宣布來台開演唱會，時常造訪寶島、還曾擔任過金曲獎嘉賓的韓團SUPER JUNIOR，日前正舉辦「SUPER SHOW 9：ROAD」世界巡演，8月時就曾透露下半年可能唱進台灣。

台灣主辦單位「超級圓頂」今天終於公開相關場次及售票好消息。「SUPER SHOW 9：ROAD」台北場將在11月26、27日登場，地點在台北小巨蛋，10月22日早上11時28分在KKTIX網站售票，讓等待已久的粉絲相當興奮，湧入留言區直呼：「衝啊」、「終於來了！」，跪求朋友幫忙搶票。（編輯：管中維）1111017