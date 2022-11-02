唐從聖反串狠甩黃鐙輝巴掌 導演喊替他報金鐘女配

（中央社記者葉冠吟台北2日電）藝人唐從聖在茁劇場「綠島金魂」男扮女裝演知名經紀人，捧紅黃鐙輝當歌手，病末之際想看他開演唱會，過氣徒弟卻灰心喪志，氣得他連賞對方巴掌，精彩到導演要幫他報金鐘最佳女配。

「綠島金魂」改編自作家陳玉峯的原著小說「綠島金夢」，描述4個各有生活困境的人，意外獲得一張金塊地圖，組成挖金小組來到綠島，期盼挖到黃金就能拯救自己失落的人生，找來導演北村豐晴執導。

其中黃鐙輝飾演的過氣歌手蔡順義，儘管有恩於他的經紀人娜姐希望他能站上小巨蛋，但負債累累的他，早已跌落人生谷底，感嘆這輩子要讓對方失望了，沒想到由唐從聖飾演的娜姐氣急敗壞的連賞他幾巴掌，要把他打醒，讓觀眾又感動又好笑，要導演北村豐晴幫唐從聖報名下屆金鐘獎最佳女配角，導演也樂得答應。

北村豐晴說，當初選擇男性來飾演女經紀人，是靈光乍現的神來一筆，「就想這個經紀人應該有不同之處，一眼就能看出她的不死心和對蔡順義能力的認可，所以大膽用了從從來反串，果然效果很好餒！」唐從聖也全力配合導演，柔情處心事重重，散發「聖母的光」，發狠時也巴掌連發。

被甩耳光的黃鐙輝回憶：「那幾個巴掌是真的！從從哥怕我痛，原本只是輕輕下手，但揮了幾次，導演說看來不夠有力，那我想，生病的人本來就是棉花掌才對啊！從從哥後來的巴掌都超有力，這幾個鏡頭拍完，我臉都腫了，後來要拿冰塊敷臉，不然下一個鏡頭我變豬頭。」

唐從聖飾演的娜姐雖病得厲害，但還是濃妝豔抹、穿得閃亮，不忘一直撥弄長髮，非常撫媚。北村豐晴非常滿意這種反差，直說自己找對了人，而對被打得臉頰發腫的黃鐙輝，導演也直呼：「抱歉餒，效果真的很好餒，他們之間看起來很有愛餒！」

「綠島金魂」每週六晚上9時於MyVideo播出，隔天晚上8時在中華電信MOD、Hami Video上架，晚上10時於台視播出。（編輯：陳仁華）1111102