李程彬分飾2角圈粉 敲碗拍男版「他和他的他」

演員許瑋甯（右）和李程彬（左）主演華語懸疑劇「她和她的她」，全劇以懸疑、刑偵敘事風格包裝眾多社會議題，涵蓋性別歧視、職場霸凌、權勢性侵、家庭暴力等。（Netflix提供）

（中央社記者葉冠吟台北8日電）影集「她和她的她」議題持續發酵，飾演暖男皓明和台客警察小劉的李程彬圈粉無數。李程彬說若想看更多，歡迎敲碗拍男版「他和他的他」，導演也公開了2個角色對女主角的意義。

一人分飾2角的李程彬被網友讚譽：「李皓明是禮物，小劉是驚喜，2個程彬都想擁有！」導演卓立今天也透過劇組為觀眾分析，「小劉」和「皓明」對女主角林晨曦（許瑋甯飾）的意義：「編劇運用解離的手法讓林晨曦陷入不同時空，來呈現林晨曦內心的支離破碎，解離世界是林晨曦現實世界的渴望或反向」。

卓立說明：「因此現實世界的林晨曦有多孤傲封閉，解離世界的她就有多天真單純，現實世界的男朋友李皓明溫吞斯文，解離世界的小劉就相對坦率直言不諱，現實中她害怕向男友吐露過去，解離世界她就把國中去報案時，遇到的暖心警察身分，轉移到小劉身上，她內心其實一直渴望被他了解、被相信、被保護。」

而因劇受到許多網友喜愛的李程彬也說：「非常感謝大家喜歡這次演出的2個角色，如果想看更多，歡迎敲碗許願，拍攝男生版的『他和他的他』，大多數的觀眾，甚至我的母親都喜歡小劉，其實皓明也是一個宇宙級暖男，請大家二刷喜歡一下皓明。」

而飾演狼師妻子的于子育也被觀眾稱讚演技精湛，她坦言劇中先生做出那些事，自己身為妻子比他還難堪，但她刻意不把憤怒表現在先生面前。于子育解釋，那對謝師母來說，是最後的尊嚴，「他（先生）在跟我道歉時，我還是要矇騙自己、完整家庭，不讓外在對我有任何質疑」。

導演卓立也表示，「子育姐的共感能力非常強，或許這就是為什麼她即使飾演負面角色還是很難讓人討厭的原因，她把謝師母的陰暗、苦澀詮釋極為出色、層次分明，最難得的是又不張牙舞爪，沒有表演痕跡。」（編輯：張芷瑄）1111108

影片來源：Netflix Asia