林家佑罹癌不放棄運動 參加「全明星4」設里程碑

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）藝人林家佑在「全明星運動會4」擔任藍隊隊長表現亮眼，曾罹患骨癌痊癒的他說，參與節目契機剛好是癌症觀察期結束，想看開刀後體能狀態還能發揮多少，給自己一個人生里程碑。

談到對藍隊領隊「錢姐」錢薇娟印象，林家佑直呼：「錢姐常常有很多神奇的時刻，她在賽場上的強悍風格讓我們都很依賴她，但慢慢也會發現錢姐有很多可愛的一面，還會搞笑模仿隊員說話或失誤的時候，期待之後挖掘出更多錢姐驚喜的時刻。」

林家佑說，在開錄前他很有野心，想破紀錄、拿MVP、得冠軍，但擔任隊長後發現，冠軍依然很重要，但不是他一個人拿，「是藍隊的所有人一起才有意義」。

林家佑也透露曾因慢熱個性在節目前期放不開，「擔心失誤、擔心自己說錯話、擔心隊員失望，後來發現這些其實都是自己給的枷鎖，現在很享受跟藍隊在一起的每一刻。」

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林家佑5年前曾罹患骨癌，今年12月是他康復觀察期的最後期限，被問及是否擔心受傷或舊傷復發，他坦言：「越擔心越害怕反而越容易發生，我們每個項目都是密集速成訓練，受傷真的很正常」，並指出：「身上只有開刀的傷會讓我擔心，不擔心舊傷復發，只擔心傷後沒辦法為團隊付出。」

「全明星運動會4」每週日晚上8時在台視播出，並於MyVideo、 LINE TV、Hami Video同步跟播。（編輯：張芷瑄）1111123