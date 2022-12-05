林俊傑請出周杰倫驚喜現身 雙J揪五月天阿信合唱

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）歌手林俊傑昨晚在桃園舉辦第2場JJ20演唱會，請來周杰倫擔任嘉賓，讓全場瘋狂，林俊傑還嗆聲周杰倫「說好不哭」不找他，卻找五月天阿信合唱，放話下次要三人一起。

JFJ Productions今天發布新聞稿表示，昨晚當林俊傑「可惜沒如果」唱到一半時，周杰倫忽然現身舞台，和林俊傑一起大合唱，讓全場2萬多名粉絲嚇壞，尖叫聲連連。唱完後林俊傑調皮大喊：「這麼冷的夜晚，是不是都值得了！」

睽違演唱會舞台3年的周杰倫，也預告將帶著「嘉年華」演唱會復歸，謙虛說：「要好好感受一下（舞台）！」

林俊傑和周杰倫私交甚篤，過去他曾在周杰倫2017年的「地表最強」演唱會台北站擔任嘉賓；周杰倫先前去新加坡錄「周遊記」時，也很受林媽媽照顧，昨晚特別向台下的林媽媽問好，更為林媽媽特別哼了句台語歌「雙人枕頭」當作限定禮物。

有趣的是，昨晚林俊傑對周杰倫說，有件事自己一直很在意，「那就是這些年，你都沒有找我合唱」，看著對方說：「我們私底下不是滿常唱的嗎？我聽到有一首對唱歌好適合我！」

周杰倫只好裝傻唱起「千里之外」，更打趣問林俊傑：「是要取代小哥（費玉清）嗎？」林俊傑直呼不敢。後來周杰倫幽默喊：「那是跟阿妹合唱的『不該』嗎？你跟我合唱要扮女裝啊？」全場爆笑連連。

面對周杰倫接連出招，林俊傑直接坐到鋼琴前彈奏「說好不哭」，才讓粉絲和周杰倫明白，他是在嫉妒周杰倫和五月天阿信合作的「說好不哭」。

隨後兩人深情演唱「說好不哭」，更爆笑的是，間奏時周杰倫問林俊傑：「下次是不是要找阿信一起來唱？」林俊傑沒在怕，嗆聲回應：「今天你先啊，下次再三人一起！」讓整座棒球場手機星海、螢光棒伴隨樂迷尖叫聲沸騰不已。

到演唱會尾聲，林俊傑唱完「當你」時忍不住感慨，「唱到這些經典歌曲時，不免覺得時光飛快，尤其身邊好友、同學的小孩也漸漸長大了」，自己喜歡和孩子談夢想，「說到夢想，就要付諸行動去實現它，你們有夢想，我就挺你，陪你一起闖！」

在全場大合唱中，林俊傑為在台灣的第2場演唱會畫下句點，緊接著將於18日在馬來西亞開唱。（編輯：管中維）1111205