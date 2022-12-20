角頭監製嘆前作「便當」發太多 影集加入新面孔

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）黑幫電影「角頭」搶攻影集市場，今天集結蔡振南、高捷、王識賢、鄭人碩等40人卡司舉辦影集版開鏡記者會；監製張威縯笑說前作發太多「便當」，得加入新面孔擴大「角頭宇宙」。

「角頭」系列電影以拳拳到肉的寫實風格，擁有大批死忠粉絲，2015年「角頭」首部電影，即創下新台幣8000萬元票房；「角頭2：王者再起」、「角頭外傳－浪流連」更接連創造1.27億、1.67億票房紀錄，相當驚人。

影集版將集結3部系列電影各大派系，與台灣資深、中生代、新生代演員共同飆戲，黑白兩道超過8派勢力人馬爭權奪勢，時間線回到2014年「角頭」與「角頭2」之間，一批走私毒品消失在海上，掀起一陣腥風血雨。

出品人暨監製「宏哥」張威縯表示，感謝所有演員排除萬難、義氣相挺「角頭」影集版，開拍前還開玩笑跟大家約好，萬一影集又再爆紅，每個人都不能漲價，「不然一次請那麼多人很麻煩」。

影集版這回加入喜翔、張懷秋、施名帥等新面孔，張威縯說：「角頭」、「角頭2」寫死太多人，都不知道怎麼拍後續，因此需要更多新角色加入，「這回不會讓太多人死掉，台灣演員適合演角頭的不多，我會好好珍惜」。

過去已故演員小鬼黃鴻升、龍劭華曾分別參演「角頭」與「角頭－浪流連」，張威縯也表示，原本2年前就規劃要拍影集版，「鬼哥和龍哥都在我們預計設定裡，但他們現在都在天上看我們了，因此做了很大的調整」，並透露2人可能會以不同方式、有巧思地參與在影集。

近年較少參與戲劇作品的王陽明，也以「角頭」電影的Michael一角重返影集版。王陽明說開工後很興奮，也不怕女兒看到自己演壞人，而且老婆蔡詩芸還是饒舌歌手，「她（女兒）在家都聽嘻哈、看『角頭』」，引起全場大笑。（編輯：張芷瑄）1111220

電影「角頭」即將開拍成影集，劇組成員20日下午在故宮晶華出席開鏡記者會，眾人一同團拜，祈求拍攝順利。中央社記者趙世勳攝 111年12月20日

國片「角頭」影集版將開拍，劇組成員20日下午在故宮晶華出席開鏡記者會並一同團拜，主要演員蔡振南（前左）、高捷（前右）等人持香祈求拍攝順利。中央社記者趙世勳攝 111年12月20日

電影「角頭」將開拍成影集版，20日下午在故宮晶華舉行開鏡記者會，主要演員群出席並介紹演出角色，眾人一同接受媒體聯訪。中央社記者趙世勳攝 111年12月20日

電影「角頭」將開拍影集，20日下午在故宮晶華舉行開鏡記者會，演員吳震亞（左起）、施名帥、黃尚禾、王識賢、高捷、張再興、鄭人碩、唐振剛、黃冠智出席並合影。中央社記者趙世勳攝 111年12月20日

電影「角頭」宣布開拍影集版，20日下午在故宮晶華舉行開鏡記者會，演員瑭霏（左起）、許維恩、陸明君、瑞瑪席丹、林真亦、王宣出席。中央社記者趙世勳攝 111年12月20日

電影「角頭」將開拍影集，20日下午在故宮晶華舉行開鏡記者會，演員王陽明（左）、張懷秋（右）出席。中央社記者趙世勳攝 111年12月20日