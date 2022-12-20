想見你電影版12/30上映 柯佳嬿羞穿學生制服

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（中央社記者王心妤台北20日電）電影版「想見你」定檔30日上映，今天記者會柯佳嬿談到片中穿上全新制服，她害羞地說：「非常不好意思，希望觀眾不要介意。」演員群也承認電影版比影集版更燒腦，期待觀眾多刷幾次。

演員柯佳嬿與許光漢在電影版中延續電視劇設定，一人分飾兩角，還有4個角色同框畫面。柯佳嬿今天受訪時表示，讀劇本時特別疑惑，看到編劇標註「所有人靠到牆邊」會覺得很有趣，因為真實的演員其實只有兩人，「有時候會想說，我是誰？我在哪？」

許光漢分享，電影版劇本比電視劇版本還需要花時間了解，拍攝現場也會和導演、編劇討論，「所有東西壓縮在電影的時間，電視劇版本是13集，電影要將角色的狀態融合成一個多小時是很困難的一件事。」

監製林孝謙指出，很希望觀眾進電影院觀賞，在音效上藏有許多彩蛋，像是時鐘倒轉的聲音，還有水滴的聲音都有特別安排。他提到，貫穿電視劇的歌曲Last Dance也重新調整，雖然是使用原唱伍佰的歌聲，但速度放慢時刻意讓左邊和右邊音場不同步，觀眾會更有被包覆且穿越時空的感受。

「想見你」將於30日全台上映。（編輯：張雅淨）1111220