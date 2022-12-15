想見你電影版釋新預告 編劇透露每個畫面都藏線索
2022/12/15 13:44（12/15 14:08 更新）
電影版「想見你」釋出新預告，也公開演員許光漢（前）與柯佳嬿（後）甜蜜劇照。（車庫娛樂、三鳳製作提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月15日
（中央社記者王心妤台北15日電）台劇「想見你」播出後掀起熱潮，連韓國也翻拍，電影版今天釋出主視覺與男主角視角預告。編劇呂安弦表示，每個畫面都有暗藏線索，環環相扣，觀眾千萬不要漏看鏡頭。
「想見你」不只演員柯佳嬿、許光漢、施柏宇回歸演出，幕後團隊也繼續操刀，包含製作人麻怡婷、導演黃天仁，還有監製林孝謙、編劇呂安弦，將結合懸疑推理元素，延續影集版的時空穿越戀曲。
電影版故事開始於2009年，28歲的李子維（許光漢 飾）遇見17歲的黃雨萱（柯佳嬿飾），隨著兩人關係穩定，黃雨萱卻於2017年迎來工作轉變，決定接下公司調派，也展開一段故事。
麻怡婷表示，電影是影集翻篇之後的開始，會有情感糾葛加上燒腦故事，觀眾最渴望拯救的角色也會回歸。黃天仁表示，「這是故事的延續，一圓影集版影迷們心中的夢；也是新故事的開始，即使是沒看過影集版都能看懂，新舊故事的交織，有笑有淚、動人心弦。」
電影版「想見你」近期將上映。（編輯：張雅淨）1111215
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