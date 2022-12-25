五月天耶誕節嗨唱 AKIRA代林志玲獻愛的抱抱

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（中央社記者葉冠吟桃園25日電）樂團五月天「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」今天來到第3天，陪歌迷嗨過耶誕節，「國民姐夫」AKIRA帶著團員現身，代替太太林志玲為五月天獻上愛的抱抱。

第3天在樂天桃園棒球場與2.5萬歌迷同歡，五月天帶來「星空」、「盛夏光年」、「如煙」、「你的神曲」、「為你寫下這首情歌」超過30首經典與全新歌曲，讓歌迷如癡如醉，今晚開場嘉賓由歌手蕭秉治擔任。

主唱阿信一開場，不忘開最近常跨界去演戲的吉他手石頭玩笑：「今天天氣好像比較不冷，這樣好像比較有機會看到石頭脫掉衣服？不然都只能在迪士尼看」，打趣暗指石頭在「台北女子圖鑑」大秀身材，怪獸還故意裝傻說「你說看米老鼠脫衣服嗎？」

唱完「第二人生」後，阿信表示，現在想到耶誕節就傷心，因為在2016年的這天，五月天舉辦「RE:UNION天空之城」小巨蛋復刻演唱會時，有「志玲姐姐」林志玲當嘉賓，當時瑪莎和怪獸還收到過愛的抱抱，但現在因為志玲姐姐已經結婚，所以絕版了。

沒想到下一刻林志玲就出現在螢幕上，隔空化身「耶誕女神」詢問歌迷：「今年的聖誕節你想要和誰一起過呢？許個心願吧！你想要有點Man的，還希望是5個人的組合？你也希望主唱是未婚？好的，通通送給你！」接著「姐夫」AKIRA化身帥氣耶誕節禮物現身，更代替太太給阿信一個「愛的抱抱」，開心大喊Merry Christmas。

先前AKIRA受訪曾說五月天是他很欣賞的樂團，一直很想與五月天合作，終於在耶誕節圓夢。此次AKIRA不只一個人前來，帶著團員放浪二勢力（EXILE THE SECOND）團員獻唱LAST CHRISTMAS，讓阿信大笑自己很像跑錯場，來到「放浪兄弟桃園演唱會」，兩團開心嗨唱OAOA，過程中AKIRA熱情地在阿信旁邊伴舞，瞬間炒熱現場氣氛。

五月天「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」還有5場，將在30、31日，及2023年1月1、7、8日繼續在桃園棒球場開唱。（編輯：管中維）1111225