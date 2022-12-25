蕭煌奇演唱會致敬國寶歌手文夏 遺孀文香感動

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金曲歌王蕭煌奇（圖）25日舉辦第2場「朋友你現在好嗎？」20週年演唱會，向台灣歌壇已逝國寶歌手洪一峰、鳳飛飛和文夏致敬。（宜辰整合行銷提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月25日

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）金曲歌王蕭煌奇「朋友你現在好嗎？」20週年演唱會今晚舉辦第2場，對台灣歌壇已逝國寶歌手洪一峰、鳳飛飛和文夏致敬，其中文夏遺孀文香就坐在台下感動滿滿，全場也響起如雷掌聲。

破紀錄獲得4座金曲歌王的蕭煌奇，是許多天王天后邀歌人選，今天和觀眾分享：「我交出歌後，突然不知哪天，戶頭裡多了好多好多版稅！真的要謝謝我的『恩公』們內」，也一連串演唱他寫給「恩公」們的歌，包含黃小琥「沒那麼簡單」、梁靜茹「慢冷」和彭佳慧的「大齡女子」，讓歌迷如癡如醉。

蕭煌奇提到另一首他很偏愛的作品，就是寫給李千那的「查某囡仔」，更一時興起向台下徵求女性粉絲「有人要一起唱嗎」，沒想到在第一排突然有女子自告奮勇，就是金鐘得主Lulu黃路梓茵，成為當晚驚喜嘉賓，還一度霸佔麥克風不願下台，讓觀眾大笑。

當今晚再度唱到獻給家人歌曲橋段，由於昨晚數次動容落淚，原以為今天能理性一些，沒想到唱到「阿嬤的話」，又再次淚崩、數度哽咽唱不下去，最後向已故阿嬤說「阿嬤，我好想妳」，並表示阿嬤是自己最大的守護神，「小時候爸媽工作忙，我是跟阿嬤一起長大的」。

蕭煌奇也不忘點名台下到場的家人，包含媽媽、姊姊，並透露高中快要失明時，阿公騎摩托車載著他去看醫生，哽咽落淚說：「所有的人都放棄我，他沒有放棄我」；他也特別感謝媽媽，「我媽媽為了我喜歡音樂，帶我參加『五燈獎』試演會，她不知道怎麼找樂譜，騎著摩托車到處去買書，讓我可以參加『五燈獎』，拿下第一名。」

蕭爸爸今晚雖然因身體不舒服，沒到現場，但蕭煌奇表示：「他卻特地滷了一盤我最愛吃的肉，叫我要加油，我會的」；最後也再次感謝歌迷們，「蕭煌奇元氣滿滿向滿場粉絲打招呼」，並感性說：「在場的你們就是我的聖誕老公公！給了我最珍貴、最寶貴的聖誕禮物！」（編輯：陳仁華）1111225