鷹眼傑瑞米雷納鏟雪意外 胸部與骨骼受傷

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漫威系列片中飾演「鷹眼」的傑瑞米雷納，在一場鏟雪意外中造成胸部及骨科受傷。（路透社）

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（中央社內華達州雷諾2日綜合外電報導）漫威系列片中飾演「鷹眼」的傑瑞米雷納（Jeremy Renner）公關今天證實，這位美國男星在一場鏟雪意外中遭受胸部創傷以及骨科傷勢。

綜合美聯社、天空新聞網（Sky News）以及法新社等外媒報導，公關在聲明表示，51歲的傑瑞米雷納今天手術過後已移至加護病房。

聲明指出，傑瑞米雷納的家屬欲向照顧他的這群了不起醫護人員致謝，且「影迷們排山倒海的愛與關懷讓他們感動不已、感激萬分」。

傑瑞米雷納在距離塔霍湖（Lake Tahoe）不遠的雷諾（Reno）地區有住處。

跨年期間的一場冬季風暴，導致加州北部和緊鄰的內華達州部分地區有成千上萬戶住家無電可用，多條道路被迫關閉。

八卦媒體TMZ報導指出，事發當時，傑瑞米雷納在他位於內華達山脈（Sierra Nevada Mountains）鄉間的住處開著履帶式掃雪車清路面，「好讓家人在除夕大風暴過後能夠出門」。

TMZ指出，傑瑞米雷納在這場意外「嚴重失血」，一位從醫的鄰居幫忙綁上止血帶，直到救護車到來並有直升機將他空運送醫。

TMZ引述親近家屬的匿名消息人士的話指出，傑瑞米雷納「身體多處」受傷，並有一條腿遭波及。

當地警方表示，「傑瑞米雷納是唯一涉入這起意外的一方。」

據傑瑞米雷納兩週前發布、並出現在他社群平台Instagram假期集錦中的片段顯示，他似在駕駛一輛掃雪機，底下文字寫著：「開闢新路，假期冒險。」

一週前發布的另一個貼文顯示了正在鏟雪的圖片，隨圖的文字寫著「讓孩子們玩雪橇的小丘差不多要完工了」。

傑瑞米雷納以「危機倒數」（The Hurt Locker）成為家喻戶曉的明星，並憑藉此片以及「竊盜城」（The Town）於2010、2011年接連入圍奧斯卡金像獎。他接著在2012年「復仇者聯盟」（The Avengers）一片奠定他在漫威（Marvel）故事軸地位，除了在多部續集中露面，更在Disney+有自己的影集「鷹眼」（Hawkeye）。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120103