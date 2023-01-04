甄子丹自導自演天龍八部之喬峰傳 重現降龍十八掌

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電影「天龍八部之喬峰傳」是根據已故作家金庸的「天龍八部」中喬峰原型改編的故事，由港星甄子丹（圖）自導自演。（華映提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月4日

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（中央社記者王心妤台北4日電）電影「天龍八部之喬峰傳」由演員甄子丹自導自演，並由影后惠英紅、劉雅瑟主演。甄子丹表示，不只想演出喬峰受到指責仍無愧於心的樣子，也會保留降龍十八掌，展現出俠氣。

「天龍八部之喬峰傳」是根據已故作家金庸的「天龍八部」中喬峰原型改編的故事，甄子丹認為喬峰除了武功高，也很光明磊落，無論如何被冤枉或污辱都承擔下來，有強大的內心和忍耐力。甄子丹說：「無論他身受多少指責，但只要無愧於心，喬峰仍是會光明地去面對。」

甄子丹表示，喬峰用的是打狗棒，雖然改編後不會完全一樣，但作為武功蓋世的大俠，應該精通每種武器，所以也會有使用不同武器的鏡頭。甄子丹表示，一定會保留喬峰的降龍十八掌，也會結合甄式風格呈現，「要讓喬峰有俠氣，但會是個具有真實感的人物。」

此次邀請香港資深動作演員徐小明飾演鳩摩智，將和甄子丹有精彩對打戲。甄子丹說：「我心中鳩摩智要是德高望重，也要有多年動作武打電影經驗的演員去做，我第一時間就想起小明哥。雖然小明哥已沒演戲一段時間，反而會為觀眾帶來新鮮感。」

甄子丹也透露花了很多時間準備鳩摩智的武器，依據歷史重現當時的兵器，保留月牙鏟造型，但加長武器長度。

「天龍八部之喬峰傳」將於20日全台上映。（編輯：張雅淨）1120104