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陳妤拍「與惡」差點被退貨 被導演念不要裝可憐

2023/1/5 12:38（1/5 13:21 更新）
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新生代實力演員陳妤（右起）、李沐及王渝萱一同上前輩王琄（左）主持的節目「誰來演戲之圓桌對談」，分享入行有趣經歷。（鏡電視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月5日
新生代實力演員陳妤（右起）、李沐及王渝萱一同上前輩王琄（左）主持的節目「誰來演戲之圓桌對談」，分享入行有趣經歷。（鏡電視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月5日
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（中央社記者葉冠吟台北5日電）金鐘視后王琄主持的訪談節目「誰來演戲之圓桌對談」，找來新生代實力派演員王渝萱 、李沐及陳妤暢聊，陳妤說拍攝「我們與惡的距離」時差點被退貨，還被導演念「不要裝可憐」。

陳妤和李沐曾分別以戲劇作品「植劇場－戀愛沙塵暴」、「誰是被害者」獲得金鐘新人獎；王渝萱更是首次入圍金馬獎，就以「該死的阿修羅」抱回當年最佳女配角，3人演技有目共睹，李沐卻在節目中透露自己常常深刻檢討，「不該抱持著僥倖的心態，表現低空飛過，要更努力才對」。

陳妤則說，2019年她在影集「我們與惡的距離」中飾演加害者的妹妹李大芝，開播後備受好評，但事實上，開拍後自己卻差點被導演退貨。

陳妤深刻記得導演林君陽對她說：「妳不要裝可憐！妳長得太硬了、聲音也比較剛一點，妳裝可憐就是怪！」後來兩人一起討論演出方式後，她才恍然大悟：「原來這才是符合我長相邏輯的演出。」

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王渝萱也分享，她在演出首部作品、探討親子關係與教育的影集「你的孩子不是你的孩子」後，似乎能體諒父母親，「雖然他們在我的成長過程中很少陪我，但我後來才明白，他們也有很多事要做，但他們不會不愛我」。

3名年輕演員真情吐露自己的心路歷程，讓王琄也忍不住說：「有天分還需要運氣，有運氣更要努力」。本集「誰來演戲之圓桌對談」節目將於7日晚上10時30分，在MOD508台及鏡新聞YouTube頻道播出。（編輯：張芷瑄）1120105

#陳妤
#李沐
#王渝萱
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