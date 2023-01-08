蔡依林23場巡演劃句點 橫跨3年進帳6.8億

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歌手蔡依林UGLY BEAUTY演唱會8日在台北小巨蛋舉行最後一場，蔡依林化身「怪美皇后」，加上毛披風與皇冠權杖，為自己內在英雄「加冕」，也帶領歌迷向自我內在英雄「加冕」。（凌時差提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月8日

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）歌手蔡依林從2022跨到2023年，連續兩週、開唱6天的UGLY BEAUTY巡演最終場今晚劃下句點；這套巡演橫跨3年，共舉辦23場，吸引近25萬粉絲入場，進帳約新台幣6.8億。

UGLY BEAUTY整套23場世界巡迴演唱會，前後砸下新台幣4億成本製作，不僅創下華語樂壇演唱史紀錄，也打破蔡依林單場巡迴場次紀錄。蔡依林更誠意滿滿，幾乎每加演一次巡迴就更新造型，一共換上35套華麗服裝，舞者服裝更多達155套，彷彿時尚盛宴。

蔡依林這次造型除了乍看「三點全見」的「裸鑽尤物」、高冷狂艷的「赤血狂花」及被歌迷形容為夢露版的「紫羅蘭蝴蝶芭比」外。她為演唱會主題精神量身打造的「怪美女英雄」更深藏細節，從短版外套到俏麗短裙上全布滿密密麻麻、令人眼花撩亂的字，其實都是蔡依林UGLY BEAUTY專輯歌名。

而過往UGLY BEAUTY巡迴橋段，最令歌迷回味再三的，莫過於蔡依林在唱「玫瑰少年」前後、像對著朋友講的「心內話」。她站在舞台上，分享面對自己內心脆弱及探索自我後成長的心境，也對著歌迷說：「也許只是一個你，把我的話放在心裡，你最需要的時候，給你些微的力量」。

蔡依林坦言自己曾想偽裝的很堅強，其實只是想逃離脆弱的自己，但她希望這次大家能好好看一下自己的內在小孩，「承認她很脆弱，但她卻是妳一路走來，最忠實的觀眾，就像玫瑰一樣，最弱而堅強」。

蔡依林經紀人更透露，23場巡迴裡每場的話語，都是蔡依林前一天演出完後的感觸，像寫日記般，在當天上場前在內心打好草稿，才成就這一連穿充滿醍醐味的「UGLY BEAUTY語錄」。

值得一提的是，用心的不只蔡依林，歌迷們的創意也不遑多讓，6天準備不同應援道具送給進場觀眾，包含紙皇冠、旗幟到玫瑰花，最後一天則是結合擋泥板與檳榔盒風格製作而成的應援手幅，上頭印有「新莊土玫瑰」及「我愛怪美的」2行字，讓女神化身「擋泥板女神」，也藉「土味情話」向女神告白，讓蔡依林會心一笑。（編輯：楊昭彥）1120108