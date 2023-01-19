婆婆、俗女新春大亂鬥 姚淳耀變白兔祝好彩頭

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）公視推出新春特別企劃，找來「阮三个」、「俗女養成記」和「我的婆婆怎麼那麼可愛」等4組人馬，揪團辦新春運動會PK，更讓金鐘視帝姚淳耀「恥」力無限、化身白兔祝好彩頭。

除夕夜登場的「Super Run-俗婆阮運動大會」找來4隊人馬，展開新春世紀運動會，包含由楊貴媚、温貞菱、施名帥、胡宇威組成「阮三隊」；嚴藝文、謝盈萱、藍葦華、陳家逵組成「俗女隊」；鍾欣凌、黃姵嘉、許傑輝、邱凱偉組成「婆婆隊」以及苗栗烏眉國小的小朋友組成的「烏眉隊」。

姚淳耀更在運動大會上身兼多職，從活動主持人、賽事播報員到參賽選手，還穿上白兔人偶服裝為大家帶來好彩頭，甚至現場脫衣化身繽紛的「Teacher耀」帶大家熱身，性感模樣讓眾人笑到不行，一度讓嚴藝文笑到飆淚，鍾欣凌更忍不住問：「老師，你今天的羞恥心被狗撿走了對不對？」

而大年初一（1/22）起，製作單位加碼推出的全新企劃「阮三特工隊」，由楊貴媚領軍與施名帥、温貞菱、胡宇威，4人一起挑戰各種職人工作，蒐集福袋商品進行義賣做公益，義賣所得則捐給社福團體芒草心協會、旭海小學。

其中一站「阮三特工隊」來到台北天母知名麵包店學習手工吐司，連外場收銀機操作、銷售、顧客服務也要掌握。施名帥和胡宇威在內場揉麵團、做吐司；楊貴媚、温貞菱則負責外場工作。

當4人都逐漸上手時，楊貴媚卻不慎在操作吐司切片機時割傷手指，她坦言受傷瞬間彷彿被菜刀切到，並解釋是因誤會機器刀片位置，才不小心做了錯誤示範。所幸楊貴媚被帶去醫院包紮後，確認傷勢並不嚴重、不需要縫合，用2片木片固定住手指不會亂動，1個小時後便能返回工作崗位。

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「阮三特工隊」接下來還前往彰化北斗香菜田，挑戰拔滿一大竹簍的新鮮香菜、新莊棒球場學習場務整理及啦啦隊專業應援、萬華的公益澡堂協助接待澡客，還在廟口擺起路邊攤招待街友、台北國際大飯店除了房務工作，就連修剪樹木、鋸樹通通包辦。

「Super Run－俗婆阮運動大會」將於除夕夜（1/21）晚上7時30分首播；「阮三特工隊」內容將從初一（1/22）開始至初五（1/26），連續5天晚上8時播出，均將於公視首播、網路同步直播。（編輯：屈享平）1120119