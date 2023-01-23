阿凡達2魅力不墜 全球票房累計破20億美元

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（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）「阿凡達：水之道」票房魅力絲毫不減，據北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報的數據，這部片北美上映第6個週末約進帳1970萬美元。

法新社報導，詹姆斯柯麥隆（James Cameron）執導的這部科幻片全球票房突破20億美元大關，北美累計票房達5.98億美元，國際市場有14.2億美元，創下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情年代以來最佳表現。

這樣的成績也代表著，「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）成了影史第6部登上20億美元俱樂部的作品，不過距離影史最賣座強片「阿凡達」（Avatar）首部曲還差一大截。

北美票房週末排名第2的是上映5星期人氣不墜的合家歡片「鞋貓劍客2」（Puss in Boots: The Last Wish），20至22日期間進帳約1150萬美元。

本週末掉1名來到第3的是驚悚片「窒友梅根」（M3GAN），票房980萬美元。

排名第4的是索尼新片「人肉搜索2：失蹤搜救」（Missing），有930萬美元成績。影藝事業顧問公司娛樂經銷研究（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）稱犯罪驚悚片一上映就能有這樣的成績讓人「印象深刻」，還說本片「影評超讚」。

排名第5的是湯姆漢克斯（Tom Hanks）主演的暖心片「超難搞先生」（A Man Called Otto），進帳900萬美元。

排名第6至第10的作品依序為：「迫降危機」（Plane），530萬美元；「家庭聚會」（House Party），180萬美元；「關於我轉生變成史萊姆這檔事劇場版紅蓮之絆篇」（That Time I Got Reincarnated as a Slime），150萬美元；「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever），140萬美元；「我的鯨魚老爸」（The Whale），130萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐崇哲）1120123