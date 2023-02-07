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玖壹壹攻蛋開唱 笑稱不敢約周杰倫當嘉賓

2023/2/7 17:30（2/7 17:41 更新）
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玖壹壹BROMAN小巨蛋演唱會啟售記者會7日在台北舉行，玖壹壹成員健志（左起）、洋蔥、春風出席為活動宣傳。中央社記者謝佳璋攝 112年2月7日
玖壹壹BROMAN小巨蛋演唱會啟售記者會7日在台北舉行，玖壹壹成員健志（左起）、洋蔥、春風出席為活動宣傳。中央社記者謝佳璋攝 112年2月7日
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（中央社記者王心妤台北7日電）「玖壹壹」今天舉辦BROMAN小巨蛋演唱會記者會。對於是否邀請「天王周杰倫」當嘉賓，健志笑稱資金不夠，但只要周杰倫願意來聽就滿足了；洋蔥則希望在演唱會前瘦到體脂剩20%。

玖壹壹將於4月15日三度在台北小巨蛋開唱，今天記者會上，3名成員洋蔥、健志及春風談到已經出道14年，他們特別感謝粉絲一路支持，洋蔥還說，甚至粉絲長大到快要認不出來。

健志則以動漫「數碼寶貝」的角色打趣表示，「以前我們是亞古獸，現在我們是暴龍機械獸已經再進化多次，歌迷也已經成家並且和小孩一起聽玖壹壹的音樂。」

「玖壹壹」春節前去日本滑雪，洋蔥不慎傷到肋骨，現在針灸治療中。洋蔥表示，現在積極減脂，跨年至今已經瘦了3公斤，希望能在演唱會前瘦到體脂剩20%，他也說，就算達到目標也不會展現好身材，只希望更上鏡，穿衣服更好看。

玖壹壹BROMAN演唱會將於11日中午開始售票。（編輯：卞金峰）1120207

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