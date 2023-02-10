法國流行樂新熱潮 中村阿雅融合非洲節奏風靡年輕世代[影]

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法語歌手中村阿雅妝髮講究、氣場強大，歌曲中的女性可以是傾訴心事的閨蜜，也可以是教訓男人的霸氣存在；而她本人上節目受訪時卻風趣、溫和且謙虛。（取自中村阿雅推特）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 112年2月10日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電）法國年輕人聽什麼音樂？和想像的法式香頌大相徑庭，全球串流播放量最高的法語歌手是出生在馬利的中村阿雅。歌曲融合非洲節奏與創新法語，引發熱議，也象徵年輕世代的開放與不拘。

2月初，碧昂絲（Beyoncé）宣布將來法國開唱，法國歌迷卻意外地一陣哀號，因為Queen B的巴黎演唱會竟和另一位世界級天后在同一晚打對台，令廣大歌迷不知所措，紛紛在網路上用各種哏圖表達撞期選擇有多「痛苦」，引發媒體熱議。

這位能與碧昂絲相提並論的歌手就是打破各種紀錄、被媒體封為法國流行天后的中村阿雅（Aya Nakamura），是全球平台播放量最多的法語區歌手，影音平台YouTube上的MV總觀看次數也在去年9月突破30億。

不僅美國歌手艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）指名她當演唱會嘉賓，精品名牌巴黎世家（Balenciaga）也和她推聯名合作與音樂清單，在歐洲可謂現象級明星，也是法國年輕世代偶像。

剛於1月底推出最新專輯DNK的中村阿雅現年27歲，出生在非洲馬利，原名阿雅．可可．丹尼歐克（Aya Coco Danioko），與日本人沒有血緣關係，她神秘的日本藝名其實是來自美劇「英雄」中最喜歡的日本角色中村廣。

中村阿雅生於傳統格里奧（Griot）家庭，格里奧是西非對吟遊歌手、詩人、說書人、史學家的總稱，擅長以音樂搭配口述方式吟唱歷史，中村阿雅作詞作曲的音樂天賦與歌唱才華可能來自家族傳承。

年幼時中村阿雅隨父母與4位弟妹移民法國，在巴黎西北郊落腳，父親在戴高樂機場做酒保，「我曾經想成為設計師，但後來沒興趣了，所以開始唱歌」。

她20歲左右開始與多位藝人合作並在網路上發布作品，嶄露頭角獲得唱片公司青睞。2017年推出第一張創作專輯，初生之犢獲「白金」認證；2018年乘勝追擊，推出第二張「鑽石」銷量的專輯「中村」（Nakamura），其中單曲Djadja更讓她在歐美大紅大紫，YouTube瀏覽次數破9億，維基百科甚至有單曲專屬頁面，是幾乎所有法國人都聽過的旋律。

影片來源：Aya Nakamura

2020年第3張專輯「阿雅」（Aya）同樣擁有極高人氣與白金銷量，成為音樂串流平台Deezer當時全球收聽次數最高的歌手。中村阿雅無疑已成為法國流行音樂與流行文化的象徵符號，隔年更代表法國出席洛杉磯舉辦的黑人娛樂電視大獎（BET Awards）。

提到法國流行歌，「法式香頌」已不受新世代青睞，反而是中村阿雅融合節奏藍調（R&B）與非洲節奏（Afrobeat）的風格正當道；80年代流行的民俗音樂祖克（Zouk）在她手中也與電音併發火花，呈現當代新樣貌，旋律洗腦，讓人不由自主跟著搖晃。

除旋律外，中村阿雅寫的歌詞絕對是更大焦點。她主要以法文演唱，但歌詞中夾雜法國新世代用詞、英文、阿拉伯語、馬利等非洲方言，甚至自創辭彙。

因此，中村阿雅的用詞有時法國人也無法理解，只能心領神會。她也在節目上講解某些詞彙的意思，如Djadja一詞就是自創，指「謊話連篇的男人」，網路上關於歌詞的解釋與討論更是多不勝數。

她創造的語言引發藝文界與學術界議論，有人稱她為「法文的親善大使」，認為她推動了法文的演進：雜誌「瑪麗安娜」（Marianne）將她形容為「法語的新天才」，費加洛報（Le Figaro）則寫道，「年輕人用詞中非凡的傳播性」、「別開生面的語言宇宙」。

法國國民議會執政黨議員芮伯洛特（Rémy Rebeyrotte）公開表示，中村阿雅這樣的年輕人「正透過歌曲重塑法文詞彙」；一位語言學教授則說她「為行將就木的法語注入新靈魂」。

當然，也有另一派人指責中村是「法語的敵人」，認為她帶來「詞彙的大取代」，也就是以非洲等外來用詞取代法文，使法文變得破碎、粗俗。

無論如何，中村阿雅的成功反映法國年輕世代的流行品味：少了點慵懶輕快的左岸文青感，卻多了些開放不拘、多元融合的動感霸氣。

非洲出生、黑皮膚、穆斯林、單身母親、來自郊區，從成名的那刻起，中村阿雅注定打破天花板，成為象徵。雖然她不認為自己可以成為女性主義者或政治運動者仰望的對象，卻也很開心能鼓舞年輕女性。1月底她在世界報（Le Monde）專訪中說：「是，我是個象徵。我知道許多年輕女性認同我。這震撼人心。」（編輯：郭中翰）1120210