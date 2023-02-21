公視年度職人劇不斷 籌備歌仔戲國寶楊麗花紀錄片

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）公視今天公開多項年度重點企劃，除製作台越跨國寫實劇「化外之醫」、「不夠善良的我們」等，也正籌備歌仔戲國寶楊麗花紀錄片。此外，董事長胡元輝期許1年間完成「公視法」修法。

胡元輝在今天舉辦的媒體茶敘分享，任期內希望能與團隊共同完成公視「轉型之仗」與「修法之仗」。他指出，前者是指公廣集團從組織改造、資源配置、內容產製到公服行銷，都得加速數位轉型步伐。後者則是「公共電視法」修法作業。

胡元輝認為，因應公共媒體的長遠發展，確實有修法必要。公視集團化已超過16年，數位傳播科技日新月異，「但目前的『公視法』卻是類比時代的產物，連主管機關都還是早已不存在的行政院新聞局」。

因此在他與公視第7屆董事會縝密討論後，已提出「公視法」修法政策建議書，胡元輝說：「希望藉由修法，穩固公視的法制基礎，進一步以具標竿及火車頭效應的公共媒體，促進傳播生態及影視產業的健全成長」，也期待在半年至1年之間，行政、立法機關展開並完成修法作業。

內容產製部分，總經理徐秋華指出，演員林依晨產後復出主演的「不夠善良的我們」、以台灣人為視角拍攝的二戰迷你劇「聽海湧」都已在今年2月開拍；「茶金」製作人湯昇榮與公視再次合作，策劃寫實影集「化外之醫」，邀到越南影帝連炳發參演，結合醫療、移工與新住民議題。

此外，影后謝盈萱、黃健瑋主演的首部政治幕僚劇「人選之人—造浪者」、天心和温昇豪的律政劇「最佳利益2、3」，還有「和平歸來」、「地獄里長」、「八尺門的辯護人」等重量級職人劇，今年都將在公視播出。

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紀錄片領域，公視則特別與台視、影視聽中心合作，邀請金馬得主曾文珍拍攝台灣歌仔戲傳奇國寶楊麗花的故事「世紀初戀楊麗花」；金馬導演黃信堯記錄南台灣鹽分地帶作品「黑色虱目魚」與國家文藝獎得主柯金源的新作都將推出。

公視最關注的兒少領域，將推出「WAWA哇」、「節氣×六感實驗室」、「海洋日記」、「敢動應援團」等多樣性節目，也正進行學齡前兒童節目孵育計畫，鼓勵台灣影視界投入兒少新創節目。（編輯：李亨山）1120221