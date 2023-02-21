更多編輯台推薦新聞：
新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知
科技

新出土化石證明大滅絕後僅百萬年海洋恢復生機 顛覆科學界認知

智利泳將克服恐懼及2度水溫 南冰洋游2.5公里史上第1人
運動

智利泳將克服恐懼及2度水溫 南冰洋游2.5公里史上第1人

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

公視年度職人劇不斷 籌備歌仔戲國寶楊麗花紀錄片

2023/2/21 19:10（2/21 19:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
公共電視21日舉辦媒體茶敘，公布多項年度重點計畫，公視總經理徐秋華（右起）、董事長胡元輝、副總經理謝玒玲出席合影。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月21日
公共電視21日舉辦媒體茶敘，公布多項年度重點計畫，公視總經理徐秋華（右起）、董事長胡元輝、副總經理謝玒玲出席合影。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北21日電）公視今天公開多項年度重點企劃，除製作台越跨國寫實劇「化外之醫」、「不夠善良的我們」等，也正籌備歌仔戲國寶楊麗花紀錄片。此外，董事長胡元輝期許1年間完成「公視法」修法。

胡元輝在今天舉辦的媒體茶敘分享，任期內希望能與團隊共同完成公視「轉型之仗」與「修法之仗」。他指出，前者是指公廣集團從組織改造、資源配置、內容產製到公服行銷，都得加速數位轉型步伐。後者則是「公共電視法」修法作業。

胡元輝認為，因應公共媒體的長遠發展，確實有修法必要。公視集團化已超過16年，數位傳播科技日新月異，「但目前的『公視法』卻是類比時代的產物，連主管機關都還是早已不存在的行政院新聞局」。

因此在他與公視第7屆董事會縝密討論後，已提出「公視法」修法政策建議書，胡元輝說：「希望藉由修法，穩固公視的法制基礎，進一步以具標竿及火車頭效應的公共媒體，促進傳播生態及影視產業的健全成長」，也期待在半年至1年之間，行政、立法機關展開並完成修法作業。

內容產製部分，總經理徐秋華指出，演員林依晨產後復出主演的「不夠善良的我們」、以台灣人為視角拍攝的二戰迷你劇「聽海湧」都已在今年2月開拍；「茶金」製作人湯昇榮與公視再次合作，策劃寫實影集「化外之醫」，邀到越南影帝連炳發參演，結合醫療、移工與新住民議題。

此外，影后謝盈萱、黃健瑋主演的首部政治幕僚劇「人選之人—造浪者」、天心和温昇豪的律政劇「最佳利益2、3」，還有「和平歸來」、「地獄里長」、「八尺門的辯護人」等重量級職人劇，今年都將在公視播出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

紀錄片領域，公視則特別與台視、影視聽中心合作，邀請金馬得主曾文珍拍攝台灣歌仔戲傳奇國寶楊麗花的故事「世紀初戀楊麗花」；金馬導演黃信堯記錄南台灣鹽分地帶作品「黑色虱目魚」與國家文藝獎得主柯金源的新作都將推出。

公視最關注的兒少領域，將推出「WAWA哇」、「節氣×六感實驗室」、「海洋日記」、「敢動應援團」等多樣性節目，也正進行學齡前兒童節目孵育計畫，鼓勵台灣影視界投入兒少新創節目。（編輯：李亨山）1120221

#公視
#胡元輝
#楊麗花
胡元輝
公視盼修法 取消全時段普級、調降董事人數我的婆婆怎麼那麼可愛2023登泰國公視 散播台劇魅力
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族