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陳亞蘭「嘉慶君」搬上舞台 引星馬印尼戲迷訪台

2023/2/26 11:53
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（中央社記者葉冠吟台北26日電）金鐘視帝陳亞蘭推出舞台劇版「嘉慶君遊台灣」，週末首演兩場幾乎座無虛席，笑翻近5000名觀眾肚皮，還有新加坡、馬來西亞、印尼、越南戲迷親自來台「面聖」。

陳亞蘭睽違4年再次舉辦公演，不少海外戲迷迫不及待、攜家帶眷來台，不忘帶當地特產給「皇上」品嚐。昨晚陳亞蘭安排從觀眾席現身橋段，與粉絲近距離互動，讓現場尖叫聲不斷。

有趣的是，昨晚邀請藝人王彩樺擔任神秘嘉賓，幽默還原金鐘獎頒獎現場，頒發最佳男主角獎，陳亞蘭表示，「頒獎典禮以時裝登場，此次是嘉慶君來領獎。」登台後還不忘高呼「我愛台灣，我愛歌仔戲」，讓台下戲迷相當感動。

陳亞蘭製作舞台劇版「嘉慶君遊台灣」時，就曾預告會讓所有觀眾笑到通體舒暢，因此特邀喜劇界數一數二人才郭子乾和白雲反串女角參演，果然讓全場笑聲不斷。

郭子乾透露，在對腳本時，自己就常發揮創意，「最好的幽默就是嘲諷自己。」尤其他和陳亞蘭交情太好，對詞時也加入很多笑哏。這回兒子郭德君也和他同台演出，郭子乾為兒子打80分，稱讚對方誠懇且願意學習，非常棒。

白雲則為了舞台劇演出推掉6、7個通告，首次演出歌仔戲舞台劇的他，面對眾多專業的歌仔戲演員，直喊演出前3天做惡夢，夢見自己與陳亞蘭單獨在排練。

白雲形容自己不能一顆老鼠屎壞了一鍋粥，只好更努力、更拚命練習，甚至過年圍爐不忘拿劇本背台詞。不過被問及若再有機會挑戰歌仔戲舞台劇，他巧妙回應：「這輩子有一次的經驗就夠了。」（編輯：張雅淨）1120226

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陳亞蘭
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