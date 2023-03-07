「九槍」導演蔡崇隆為弱勢發聲 獲頒楊士琪紀念獎

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）楊士琪紀念獎委員會今天宣布，第10屆紀念獎頒給紀錄片工作者、「九槍」導演蔡崇隆，以鼓勵他耕耘紀錄片20多年，長期關注社會漠視的新住民、移工議題，逆勢為弱勢人權發聲。

楊士琪紀念獎委員會今天透過新聞稿指出，蔡崇隆大學念法律、研究所專攻傳播，目前為中正大學傳播系專技副教授，兼獨立紀錄片工作者。過去他曾為報社文字工作者、電視台專題報導者，並拍攝多部備受好評得紀錄片，從早期作品「島國殺人事件」、「油症—與毒共存」、「公娼啟示錄」到「移民新娘」3部曲，無不為弱勢發聲。

蔡崇隆以3年拍成的紀錄片「九槍」，獲得金馬獎最佳紀錄片，透過警察密錄器畫面，揭露越南移工阮國非身中9槍，十餘人圍觀坐令他流血至死的殘酷真相，以扎實調查、深入探討社會結構問題。

蔡崇隆倡議「移工人權是台灣文明的真實指標」，台灣也應該善待移工。目前台灣約有70萬外籍移工，蔡崇隆說，台灣人不做的事他們做，企業亟需他們的勞動力，但為節省成本，卻沒維護他們的人權、給予良好工作環境，也沒給他們誠實及成長的機會。以致於外籍移工逃跑事件頻頻發生，甚至大多的工安意外，也有外勞工殤慘事。

楊士琪紀念獎委員廖慶松指出：「紀錄片是最難拍的片種，紀錄片導演有如雕刻師，用時間雕刻出時代的樣貌。」廖慶松很佩服蔡崇隆長期致力提倡社會正義和移工人權，他認為這都是值得大家關注的議題。

去年獲得教育部藝術教育終身成就獎、也是楊士琪紀念獎委員之一的導演王童表示：「電影怎麼拍是技術，為什麼要拍是思想，思想加技術才能稱為好作品。藝術是宗教、也是信仰、同時也是善良地推廣人類的愛，一個國家的富強並非擁有多少資源，最偉大的是應是國民文化的素質！」

楊士琪紀念獎已舉辦37年，透過每年頒發獎項推廣其熱愛電影、面對逆境勇於突破創新的精神所設立。前9屆得主包括「台灣新電影之父」明驥、「大陸第五代導演之父」吳天明、阿榮片廠創辦人林添榮、新電影國際行銷詹宏志、華語國際製片陳國富、同志平權先鋒陳俊志、提升影展放映水準者江泰暾、扶植電影創作者的鍾孟宏、開創金馬影展多元發展的聞天祥。

第10屆楊士琪紀念獎頒獎典禮，將於29日下午1時30分在國家電影及視聽文化中心大影格舉辦。（編輯：李亨山）1120307