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關於我和鬼變成家人的那件事票房破3億 國片第8名

2023/3/25 14:05（3/25 14:52 更新）
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林柏宏（左）、許光漢（右）主演喜劇電影「關於我和鬼變成家人的那件事」，上映至今全台票房累計新台幣3.38億元，成為台灣影史國片票房第8名。（圖取自facebook.com/marrymydeadbody）
林柏宏（左）、許光漢（右）主演喜劇電影「關於我和鬼變成家人的那件事」，上映至今全台票房累計新台幣3.38億元，成為台灣影史國片票房第8名。（圖取自facebook.com/marrymydeadbody）
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（中央社記者王心妤台北25日電）電影「關於我和鬼變成家人的那件事」口碑票房受好評，2月10日上映至3月23日止，全台票房累計為新台幣3.38億元，成為台灣影史國片票房第8名，同時暫居今年最賣座國片寶座。

台灣影史國片票房第1為「海角七號」，第2至第7依序為「賽德克·巴萊（上）：太陽旗」、「那些年，我們一起追的女孩」、「大尾鱸鰻」、「我的少女時代」、「當男人戀愛時」、「KANO」，而「關於我和鬼變成家人的那件事」票房成功超越「陣頭」，排行第8。

「關於我和鬼變成家人的那件事」由程偉豪執導，他曾執導「紅衣小女孩」、「目擊者」、「緝魂」，創作類型多元。新作「關於我和鬼變成家人的那件事」融合靈異、偵探、喜劇。劇情描述警察許光漢在辦案蒐證時誤撿地上紅包，被迫成為同志冤鬼林柏宏的冥婚「老公」，攜手緝毒追凶，展開笑中帶淚的旅程。

「關於我和鬼變成家人的那件事」上映後獲得好評，隨著票房不斷累積。電影公司陸續釋出未剪進正片中的彩蛋影片，先是公布演員大鶴（林鶴軒）飾演曾經霸凌林柏宏的片段，在YouTube上架5天累計12萬觀看次數。電影公司昨天再公開許光漢為林柏宏出氣，接著抱著林柏宏離場的影片，在YouTube上架不到一天，也累計7.5萬觀看次數。（編輯：李亨山）1120325

影片來源：金盞花大影業
#林柏宏
#許光漢
#國片
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