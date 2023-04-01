黑暗榮耀姊弟戀情侶誕生 李到晛林知衍認愛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

韓媒Dispatch 1日爆料，拍到在Netflix韓劇「黑暗榮耀」飾演朴涎鎮的女演員林知衍（右）和同劇男演員李到晛（左）約會照。（左圖取自instagram.com/ldh_sky，右圖取自instagram.com/limjjy2）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾1日綜合外電報導）韓媒Dispatch今天爆料「愚人節情侶」，拍到在Netflix韓劇「黑暗榮耀」飾演「霸凌幫」首腦朴涎鎮的33歲女演員林知衍和同劇27歲男演員李到晛約會照。雙方經紀公司已出面證實。

兩人戀情傳出後，許多網友第一時間都對這是否愚人節玩笑感到懷疑。

不過，林知衍經紀公司Artist Company出面證實：「林知衍和李到晛因為前後輩關係產生好感，目前正在相互了解的階段，希望外界能以溫暖視線看待」。

李到晛經紀公司「樂華娛樂」也承認兩人正在交往的消息，表示「兩人是親密的前輩和後輩，互有好感」。

曾曝光許多知名藝人戀情的Dispatch爆料，稱要在愚人節曝光一對「像是開玩笑般」的戀人組合，那就是在「黑暗榮耀」劇中協助「文同珢」（宋慧喬飾）的醫生學長朱如炡（李到晛飾）與朴涎鎮（林知衍飾）之間的戀情。

報導還特別擷取兩人在劇中對手戲，朴涎鎮詢問朱如炡是否有女朋友的畫面。

Dispatch拍到兩人的祕密約會照片，以戲謔口吻寫道「在去年12月15日的一個薄霧天氣，如果是（氣象主播）朴涎鎮應該會要觀眾小心今天的能見度，但林知衍眼裡能看到的只有李到晛」。

照片拍到兩人在李到晛的公寓堆雪人，隔天還去了森林約會。

報導稱，儘管林知衍和李到晛在劇中互動不多，但在拍攝快結束時變得親近。兩人關係在工作人員間也是「公開的秘密」，還會偷偷使用搭配的情侶物品來放閃。

今年1月，儘管李到晛正在同時拍攝連續劇「壞媽媽」和電影「破墓」，但仍出席了「黑暗榮耀」拍攝人員的聚餐，並自稱是「林知衍的經紀人」，把她送回家。

報導稱，今年3月14日白色情人節，就在「黑暗榮耀2」開播4天後，「雖然劇情很苦，但現實中兩人來了一場甜蜜約會」。（譯者：戴雅真/核稿：陳亦偉）1120401