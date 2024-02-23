更多編輯台推薦新聞：
高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出
文化

高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席
運動

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桌球世團賽台灣男團3比0勝德國 晉4強保底銅牌平隊史最佳
首頁 / 娛樂

「大玩樂家3」重現小蟲經典 周蕙翻唱憂感冒未癒

2024/2/23 18:44（2/23 18:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「大玩樂家3–小蟲 & 簡文彬 & 周蕙 跨樂衛武營音樂會」24日起一連兩天將在衛武營歌劇院登場，由歌手周蕙（圖）重新詮釋演繹詞曲創作人小蟲的經典歌曲。（衛武營國家藝術文化中心、陳建豪提供）中央社記者王心妤傳真 113年2月23日
「大玩樂家3–小蟲 & 簡文彬 & 周蕙 跨樂衛武營音樂會」24日起一連兩天將在衛武營歌劇院登場，由歌手周蕙（圖）重新詮釋演繹詞曲創作人小蟲的經典歌曲。（衛武營國家藝術文化中心、陳建豪提供）中央社記者王心妤傳真 113年2月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北23日電）衛武營國家藝術文化中心「大玩樂家」邁入第3屆，由詞曲創作人小蟲、歌手周蕙和藝術總監簡文彬合作。簡文彬透露小蟲聽完歌曲後感動到眼眶泛淚，周蕙則因感冒未癒感到緊張。

此次「大玩樂家」改編詞曲創作人小蟲13首經典作品，並由呂聖斐擔任音樂總監、製作人劉慕堯再度操刀，衛武營藝術總監簡文彬擔任指揮並與長榮交響樂團及天生歌手合唱團合作，明晚起將連續2晚在衛武營藝術中心登場。

簡文彬今天帶著「龍」字髮雕出席記者會，他表示，小蟲在台北聽到總彩排時，感動到眼眶泛淚。

周蕙表示，因為13首歌都是不同的演唱人，要演繹就要變成「千面女郎」，這次演出付出的心力更甚以往，「我極力爭取想要站上這個舞台，這個機會真的很難得，一般流行歌手是很難有機會登上衛武營歌劇院，要謝謝衛武營給我們這個企劃，帶大家去認識古典跟流行交融的跨界音樂。」

周蕙表示，原本就有過敏性鼻炎加上不小心感冒，過年期間靠著不斷聽伴唱帶熟悉旋律，並積極養病，希望讓身體狀況恢復到最好的樣子。

此次翻唱的歌曲中，周蕙認為「我是不是你最疼愛的人」是「大魔王歌曲」，因為節拍不明顯，就要更注意樂團的聲音。（編輯：郭諭儒）1130223

「大玩樂家3」音樂會24日將在高雄衛武營歌劇院舉行，天生歌手合唱團藝術總監陳安瑜（左起）、製作人劉慕堯、衛武營藝術總監簡文彬、歌手周蕙、音樂總監呂聖斐、長榮交響樂團團長張逸士出席演出記者會。（衛武營國家藝術文化中心、陳建豪提供）中央社記者王心妤傳真 113年2月23日
「大玩樂家3」音樂會24日將在高雄衛武營歌劇院舉行，天生歌手合唱團藝術總監陳安瑜（左起）、製作人劉慕堯、衛武營藝術總監簡文彬、歌手周蕙、音樂總監呂聖斐、長榮交響樂團團長張逸士出席演出記者會。（衛武營國家藝術文化中心、陳建豪提供）中央社記者王心妤傳真 113年2月23日
衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬（背對者）23日出席「大玩樂家3」音樂會記者會，秀出後腦勺所刻的「龍」字髮雕。（衛武營國家藝術文化中心、陳建豪提供）中央社記者王心妤傳真 113年2月23日
衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬（背對者）23日出席「大玩樂家3」音樂會記者會，秀出後腦勺所刻的「龍」字髮雕。（衛武營國家藝術文化中心、陳建豪提供）中央社記者王心妤傳真 113年2月23日
#簡文彬
#周蕙
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.196