「大玩樂家3」重現小蟲經典 周蕙翻唱憂感冒未癒

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（中央社記者王心妤台北23日電）衛武營國家藝術文化中心「大玩樂家」邁入第3屆，由詞曲創作人小蟲、歌手周蕙和藝術總監簡文彬合作。簡文彬透露小蟲聽完歌曲後感動到眼眶泛淚，周蕙則因感冒未癒感到緊張。

此次「大玩樂家」改編詞曲創作人小蟲13首經典作品，並由呂聖斐擔任音樂總監、製作人劉慕堯再度操刀，衛武營藝術總監簡文彬擔任指揮並與長榮交響樂團及天生歌手合唱團合作，明晚起將連續2晚在衛武營藝術中心登場。

簡文彬今天帶著「龍」字髮雕出席記者會，他表示，小蟲在台北聽到總彩排時，感動到眼眶泛淚。

周蕙表示，因為13首歌都是不同的演唱人，要演繹就要變成「千面女郎」，這次演出付出的心力更甚以往，「我極力爭取想要站上這個舞台，這個機會真的很難得，一般流行歌手是很難有機會登上衛武營歌劇院，要謝謝衛武營給我們這個企劃，帶大家去認識古典跟流行交融的跨界音樂。」

周蕙表示，原本就有過敏性鼻炎加上不小心感冒，過年期間靠著不斷聽伴唱帶熟悉旋律，並積極養病，希望讓身體狀況恢復到最好的樣子。

此次翻唱的歌曲中，周蕙認為「我是不是你最疼愛的人」是「大魔王歌曲」，因為節拍不明顯，就要更注意樂團的聲音。（編輯：郭諭儒）1130223

「大玩樂家3」音樂會24日將在高雄衛武營歌劇院舉行，天生歌手合唱團藝術總監陳安瑜（左起）、製作人劉慕堯、衛武營藝術總監簡文彬、歌手周蕙、音樂總監呂聖斐、長榮交響樂團團長張逸士出席演出記者會。（衛武營國家藝術文化中心、陳建豪提供）中央社記者王心妤傳真 113年2月23日