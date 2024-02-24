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周蕙「大玩樂家3」驚喜合唱小蟲 笑稱像跳級生演出

2024/2/24 22:11（2/24 22:31 更新）
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歌手周蕙（前左）在「大玩樂家3」音樂會中擔綱主唱人，翻唱詞曲創作人小蟲（前右）多首經典歌曲，並和衛武營藝術總監簡文彬（前中）合作演出，小蟲最後也登台合唱。（衛武營國家藝術文化中心提供）中央社記者王心妤傳真 113年2月24日
歌手周蕙（前左）在「大玩樂家3」音樂會中擔綱主唱人，翻唱詞曲創作人小蟲（前右）多首經典歌曲，並和衛武營藝術總監簡文彬（前中）合作演出，小蟲最後也登台合唱。（衛武營國家藝術文化中心提供）中央社記者王心妤傳真 113年2月24日
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（中央社記者王心妤高雄24日電）「大玩樂家3」音樂會今、明2晚在衛武營藝術中心登場，歌手周蕙跟詞曲創作人小蟲驚喜合唱「親密愛人」。周蕙形容這次演出就像跳級生要參與活動，時時刻刻都鎖緊螺絲備戰。

「大玩樂家」邁入第3屆，持續將古典音樂重新架構，邀請流行音樂歌手重新演繹經典樂曲，拉近古典音樂、流行音樂和觀眾間的距離。今晚歌單包含經典電影「阮玲玉」主題曲「葬心」、張惠妹「我可以抱你嗎」、任賢齊「心太軟」、李麗芬「愛江山更愛美人」等歌曲，都由周蕙重新演繹。

周蕙唱到「愛江山更愛美人」「悲傷茱麗葉」時也配合歌曲加入劍指、舞步等手部動作。周蕙登台前受訪表示，跳「悲傷茱麗葉」舞步是重溫學生時期記憶；「愛江山更愛美人」比出劍指手勢，想像自己如歌中的人物。

音樂會由衛武營藝術中心藝術總監簡文彬擔任指揮，簡文彬受訪表示，「愛江山更愛美人」的交響樂以巴洛克式音樂呈現，作者小蟲聽完也稱讚「好聽」，另一首翻唱周華健的「我是真的付出我的愛」也獲得小蟲肯定。（編輯：方沛清）1130224

歌手周蕙（左）24日在「大玩樂家3」音樂會中和詞曲創作人小蟲（右）驚喜同台，兩人並合唱歌曲「親密愛人」。（衛武營國家藝術文化中心提供）中央社記者王心妤傳真 113年2月24日
歌手周蕙（左）24日在「大玩樂家3」音樂會中和詞曲創作人小蟲（右）驚喜同台，兩人並合唱歌曲「親密愛人」。（衛武營國家藝術文化中心提供）中央社記者王心妤傳真 113年2月24日
「大玩樂家」音樂會邁入第3屆，持續將古典音樂重新架構，邀請流行音樂歌手重新演繹經典樂曲，拉近古典音樂、流行音樂和觀眾間的距離，今年由歌手周蕙擔綱主唱人，獻唱時還配合歌曲演出舞蹈動作。（衛武營國家藝術文化中心提供）中央社記者王心妤傳真 113年2月24日
「大玩樂家」音樂會邁入第3屆，持續將古典音樂重新架構，邀請流行音樂歌手重新演繹經典樂曲，拉近古典音樂、流行音樂和觀眾間的距離，今年由歌手周蕙擔綱主唱人，獻唱時還配合歌曲演出舞蹈動作。（衛武營國家藝術文化中心提供）中央社記者王心妤傳真 113年2月24日
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