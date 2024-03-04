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沙丘2打趴其他競爭對手 北美週末票房封王

2024/3/4 14:01（3/4 14:46 更新）
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（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，華納兄弟最新科幻片「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）週末期間登上北美票房冠軍，進帳約8150萬美元。

法新社報導，分析師葛羅斯（David A. Gross）表示，這樣的票房數字對科幻續集片來說「是絕佳的開映表現」。他並說主演這部片的國際卡司，包括安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）、辛蒂亞（Zendaya）、佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）等，有加分作用。

丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）執導的這部續集作品是今年迄今開映成績最佳的電影，在海外有額外9700萬美元進帳。

「沙丘：第二部」強勢來襲下，前兩個週末票房第一的「雷鬼之父：音樂無國界」（Bob Marley: One Love）遠遠落後，以740萬美元收入落居亞軍。

排名第3的是宗教片「上帝所揀選的人」（The Chosen）最新章，票房390萬美元。

排名第4的是希拉蕊史旺（Hilary Swank）主演的「普通天使」（Ordinary Angels），收入380萬美元。

索尼出品、達珂塔強生（Dakota Johnson）主演的「 蜘蛛夫人」（Madame Web）以320萬美元成績在週末票房排名第5。

排名第6至第10的佳作依序為：「飛鴨向前衝」（Migration），250萬美元；「鬼滅之刃」絆之奇蹟，邁向柱訓練（Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba），210萬美元；「旺卡」（Wonka）170萬美元；「機密特務：阿蓋爾」（Argylle），140萬美元；「蜂刑者」（The Beekeeper），110萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1130304

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