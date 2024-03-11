功夫熊貓打趴沙丘 坐上北美票房冠軍寶座

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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）功夫熊貓4本週以5830萬美元成為北美票房冠軍；「沙丘：第二部」則是成為2024年首部票房累積破1.5億元美元大關的電影。

功夫熊貓4（Kung Fu Panda 4）是該系列電影的第4部影片，這讓其加入「玩具總動員」（Toy Story）、「神偷奶爸/小小兵」（Despicable Me/Minions）、「冰原歷險記」（Ice Age）、史瑞克（Shrek）等片，成為賣座動畫系列電影的一員。

「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）在上映後的第2個週末，表現依舊強勁，本週以4600萬美元票房排名第2，國內累積票房達1.57億美元，在國際間則有2.1億美元的票房。

新上映的恐怖片「伏慄熊」（ Imaginary）以1000萬美元，在本週排名第3。

講述19世紀天主教修女努力照料貧困移民時，與政客和教會高層發生衝突的電影「天使之心」（Cabrini ）本週進帳760萬美元位居第4。

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「雷鬼之父：音樂無國界」（Bob Marley: One Love）本週收進410萬美元，票房排名下滑到第5名。

排名第6至第10的佳作依序為： 「普通天使」（Ordinary Angels）， 200萬美元；「 蜘蛛夫人」（Madame Web） ，110萬美元；「飛鴨向前衝」（Migration）， 110萬美元；「熱辣滾燙」（Yolo），84萬美元；宗教片「上帝所揀選的人」（The Chosen）最新章 ，75萬美元。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1130311