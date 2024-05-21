慶15週年來台巡演 日女團私立惠比壽中學點菜小籠包

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（中央社記者洪素津台北21日電）日本偶像女團「私立惠比壽中學」宣布7月6日來台展開15週年的紀念巡演，成員們除想念滷肉飯，另外還點菜小籠包，更跨海向台灣粉絲說：「要來演唱會和我們一起嗨。」

「私立惠比壽中學」今年迎接成軍15週年，宣布展開「私立惠比壽中學 15th Anniversary Tour 2024 ～the other side of indigo hour～」紀念巡演，團體於2009年成軍，團體概念為「永恆的國中生」，無論變成幾歲，她們都會時而奔跑向前，時而停下腳步，按照自己的步調，全力以赴朝著不會結束的青春前進。

成員真山麗花過去曾隨團訪台，對台灣留下深刻印象，她說：「終於要舉辦期盼已久的台北個唱了，台灣告訴了我，音樂的樂趣可以超越語言且是世界共通的。」

同樣曾隨團來台的星名美怜則難忘美味的滷肉飯，更自曝先前偷偷訪台旅行。她興奮地說：「去台灣印象最深刻的就是在九份的茶坊，還去買了茶和鳳梨酥，還有在迪化街的滷肉飯店吃了原味滷肉飯，真的超級好吃的。」

沒來過台灣的風見和香非常期待這次的台北站演出，她說：「這是我們第一次帶著春季巡演到海外開唱，聽到這個消息時真的非常開心。這次不僅僅是演唱會，還有和粉絲們一起的旅行，想到當地吃道地的小籠包。」

而「私立惠比壽中學」這回除了來台開唱外，也邀請日本的EBICHU FAMILY（官方粉絲名）一起來台旅行，消息曝光後已吸引逾300人報名，屆時會與台灣歌迷們一起享受EBICHU帶來的精彩活力演出。

「私立惠比壽中學 15th Anniversary Tour 2024 ～the other side of indigo hour～」in Taipei將於7月6日下午5時在台北Legacy登場。（編輯：張雅淨）1130521