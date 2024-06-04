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謝欣穎新片為愛求神 控制動作語氣揣摩女人味角色

2024/6/4 16:02（6/4 16:46 更新）
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導演廖明毅新片「愛的噩夢」挑戰使用iPhone拍攝，並與演員謝欣穎（圖）再次合作。（華映提供）中央社記者王心妤傳真 113年6月4日
導演廖明毅新片「愛的噩夢」挑戰使用iPhone拍攝，並與演員謝欣穎（圖）再次合作。（華映提供）中央社記者王心妤傳真 113年6月4日
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（中央社記者王心妤台北4日電）導演廖明毅曾以iPhone拍攝電影「怪胎」，新片「愛的噩夢」再次使用iPhone並與謝欣穎、林柏宏合作。謝欣穎透露，私下個性大剌剌，為了揣摩充滿女人味的角色需時刻注意語氣跟動作。

對於再次跟廖明毅合作，謝欣穎今天透過電影公司表示，前製期就花了很多時間磨合，從開拍前的定裝、電影素材都能看出導演每一步要求精準，開拍後對夥伴林柏宏及廖明毅都有更高信任度。

謝欣穎此次角色為愛迷信，還會瞞著另一半求神拜佛，她表示，角色充滿女人味，跟私下個性豪邁的她不太一樣，因此拍攝期間會時刻注意坐姿、走路放慢、語氣變溫柔。

謝欣穎片中為了維繫感情求神拜佛，她笑認私下也是迷信的人，曾經喝過符水，以前拍攝不順時，遇到腎臟發炎和手指被夾傷骨裂，感覺被「煞到」後到寺廟拜拜，也曾被建議喝符水改善。

「愛的噩夢」將於7月12日上映。（編輯：張雅淨）1130604

#林柏宏
#電影
#謝欣穎
#廖明毅
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