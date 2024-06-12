台裔演員初執導白娘娘 東方浪漫首登阿根廷劇院

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯12日專電）旅居阿根廷的台裔演員黃勝煌，攜手台灣移民第二代與阿根廷演員，首次執導並演出愛情喜劇「白娘娘」（Madame Blanca），獲阿根廷戲劇教授評價，在西方劇場中成功融合展現東方戲劇元素。

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯著名的劇院街上，黃勝煌從演員、布袋戲偶師，首次轉型為舞台劇導演，將東方戲劇帶到異國劇場，重新詮釋「白蛇傳」這部古老傳說。

黃勝煌說，「白娘娘」這場舞台劇的靈感來自台灣電視劇「白蛇傳」。他回憶，10歲那年，他看見台視白蛇傳中許仙掀開棉被，瞥見蛇頭的一幕，便決定未來有機會要用自己的方式重新演繹這個故事。

黃勝煌受訪表示，白娘娘是他多年來的夢想之作，更是他與台灣身份的重要連結。台灣傳統文化的滋養，對他而言是一種認同台灣的養分和助力，讓他在阿根廷當地能感受到自己身為一名台灣人，並立志發揚華人、台灣人的文化。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）讓黃勝煌體驗到人生無常，但也激發他決定圓夢，開始創作白娘娘的劇本、尋找演員、製作服裝，籌備過程並非一帆風順，選角時屢遭挫折。

最終，角色由來自不同領域的演員擔綱，身著東方古裝的阿根廷與台灣演員們，包括華語老師許倩華、跆拳道高手索里士（Florencia Solis），以及阿根廷武術國家隊成員葛梅茲（Walter Shao Gomez），他們用西班牙文台詞闡釋東方精髓，呈現出驚艷的視聽盛宴，將觀眾帶入了一個充滿魔幻色彩的世界。

黃勝煌希望透過這部舞台劇，將台灣的傳統文化與阿根廷觀眾分享，讓更多人了解東方戲劇的魅力。西班牙文的劇本融入俏皮誇張的元素，讓故事更生動有趣。觀眾們被劇中角色間的情感交流和幽默場景所感化，笑聲不絕於耳。

黃勝煌形容，改編為愛情喜劇的白娘娘是東方版的羅密歐與茱麗葉。他希望觀眾能夠在劇中感受到愛情的美好和感動。白娘娘將在阿根廷劇院連續演出兩個月，7月份還受邀至巴拉圭演出。

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阿根廷藝術大學藝術戲劇系教授科森蒂諾（Ana Cosentino）評論，黃勝煌執導白娘娘充分詮釋東方戲劇融合西方技巧，對大家來說是驚喜發現。

科森蒂諾說，知名導演如布萊希特（Bertolt Brecht）和彼得布魯克（Peter Brook）也曾運用東方戲劇元素來豐富作品，了解東方技術是非常重要的，在阿根廷許多大學中都持續傳授東方戲劇的內容，現今她也持續學習研究京劇技巧。（編輯：韋樞）1130612