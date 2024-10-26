伍允龍身兼武術指導 忙到分身乏術仍樂在其中

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（中央社記者王心妤台北26日電）港星伍允龍主演港片「武替道」，他入行就是從武打替身開始熬，47歲的他至今仍固定運動習慣維持好體力，而有時身兼武術指導跟演員的確會忙到分身乏術，但他仍樂在其中。

伍允龍日前接受中央社記者表示，當年16歲從美國決定回到香港發展，就把演員當作夢想，先從武打替身、武術指導開始，跟著導演錢嘉樂學習，「他跟我說先從武行（武打動作演員）開始，可以學到不同技巧，現在回想起來真的是這樣。」

伍允龍近年因「九龍城寨之圍城」的王九一角知名度攀升，他談到「武替道」中劉俊謙的角色不只名字是他的小名，經歷跟他的真實經驗相似，因此當時一收到劇本沒有考慮就決定接演。

伍允龍戲外是葉問嫡傳徒孫，熟悉詠春拳、蔡李佛等武術，謝霆鋒也曾向他討教詠春拳。他表示，習武多年已經將武打動作融會貫通，平時主要靠健身、運動等維持體力，若因拍戲需要學習其他武術，就會請老師學習，但都能很快上手。

伍允龍分享，當演員跟武術指導時的確會很忙碌，有時會忙到分身乏術，「當演員演完後，要跑到螢幕前確認，然後接著繼續打打打。不過我喜歡這種壓力，可以自己排動作又演出來，會有很大的成就感。」

至於壓力大如何排解？伍允龍透露私下愛打電動，玩手機遊戲就是最好的舒壓管道，但每次玩遊戲也會看看動作設計是誰，像是設計「浪人劍心」動作的日本武術指導谷垣健治就常出現，若有機會，他也想嘗試為遊戲設計動作。（編輯：李亨山）1131026