猛毒最終章開映成績不如預期 仍登北美票房冠軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）超級英雄片「猛毒最終章：最後一舞」（Venom: The Last Dance）開映成績低於前兩集作品，但仍以約5100萬美元收入輕鬆登上北美票房冠軍。

綜合法新社和美聯社報導，2018年的「猛毒」（Venom）開映有8020萬美元進帳，2021年續集「猛毒2：血蜘蛛」（Venom: Let There Be Carnage）在疫情期間復甦狀態下依然有9000萬美元表現。

「猛毒最終章：最後一舞」原本預期開映可撈進6500萬美元，但在美國職棒大聯盟MLB世界大賽強敵壓境下，觀眾紛紛搶看紐約洋基和洛杉磯道奇兩大勁旅對決。

追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天指出，北美週末票房排名第2的是萬聖節應景恐怖片「微笑2」（Smile 2），收入4070萬美元。

排名第3的是雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）主演的最新宗教驚悚片「教宗祕密會議」（Conclave，暫譯），進帳650萬美元。

分析師葛羅斯（David A. Gross）表示，由「西線無戰事」（All Quiet on the Western Front）導演愛德華貝爾格（Edward Berger）執導的「教宗祕密會議」，「影評口碑絕佳」，有機會入圍明年的奧斯卡金像獎最佳影片獎。

排名第4的是動畫片「荒野機器人」（The Wild Robot），票房650萬美元。

排名第5的是安德魯加菲（Andrew Garfield）和佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）主演的浪漫劇情片「我們活在時間裡」（We Live in Time），有480萬美元表現。

排名第6至第10名依序為：「劊樂小丑3」（Terrifier 3），480萬美元；「陰間大法師 Beetlejuice」（Beetlejuice Beetlejuice），320萬美元；「艾諾拉」（Anora），86.7萬美元；「菲董的樂高電影」（Piece by Piece），72萬美元；「變形金剛：源起」（Transformers One），72萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1131028