曾莞婷撇退演藝圈太入戲 郭子乾笑虧買6棟房還要退

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（中央社記者洪素津彰化5日電）藝人曾莞婷、洪都拉斯今天到彰化二林錄製春節特別節目，曾莞婷被問及退演藝圈一事，郭子乾笑問：「妳房子買6棟還要退出，是要嫁人？」曾莞婷則稱自己太入戲，會找時間休息。

公視春節特別節目「Super Run2 超吉跑」今天特地到彰化縣二林鎮錄製，曾莞婷、洪都拉斯擔任主持人，找來演員曹佑寧、郭子乾、鍾瑶、孫可芳、鄭人碩、施名帥等人到田地裡玩排球、騎馬打仗，舉行一場熱血的運動會。

錄製空檔藝人們接受訪問，曾莞婷表示，自己參加完戲劇「影后」的首映會後，來不及卸妝就南下到彰化錄影，並苦笑說：「經紀人也是滿會安排的。」

曾莞婷昨天在「影后」記者會時坦言有想要離開演藝圈的念頭，一旁郭子乾笑問：「妳房子買6棟還要退出，妳是要找到好人家，要嫁了嗎？」曾莞婷則解釋自己太入戲，還在走出來當中，因為劇情太貼近、太真實了。

現場大家也關心起曾莞婷的感情狀態，她表示，剛剛玩遊戲過程中已鎖定素人參賽者「斗苑阮經天」，沒想到一旁的施名帥說：「他好像滿小的。」曾莞婷逗趣變臉說：「現在是說我很大？」惹笑現場眾人。

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今年3月才生產完的孫可芳今天也下泥田打排球，她表示，第一次拋家棄子出門，現在還不想兒子，但也好像沒有放鬆到。孫可芳表示，老公劉冠廷很會顧小孩，「他（劉冠廷）說給我帶會更不放心，因為我有一次讓寶寶撞到頭，他聽到都會問是什麼聲音，我都裝沒事，說是我手肘撞到。」

公視新春特別節目「Super Run2 超吉跑」預計將在2025年春節期間，於公視頻道播出。（編輯：張雅淨）1131105