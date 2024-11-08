林柏宏早3個月備戰台北馬拉松 愛邊跑邊練習角色

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（中央社記者王心妤台北8日電）演員林柏宏即將參與韓國電影拍攝，而他身為運動品牌大使，今年也將參與台北馬拉松。他透露為此提早3個月開始訓練體力，而跑步時喜歡想著角色或劇本，甚至會想像跟角色對話。

林柏宏今天接受中央社記者訪問表示，從小就喜歡運動，為了參與台北馬拉松，也特別找了教練安排運動菜單，此次更提早3個月漸進式的開始訓練，也因為有教練跟隊友一起，還是覺得很有趣。

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林柏宏不諱言，雖然有樂趣，不過有時拍戲收工想到要運動也會想偷懶，「但我又會提醒自己，跑個20分鐘、30分鐘也好，運動有時候是在鍛鍊，但是也很療癒算是心靈放鬆的時刻。」他笑說，每跑一步都會告訴自己，多跑一步就好，真正開始後就會越跑越開心。

問及跑步時會想什麼，林柏宏則說，通常會珍惜此刻整理思緒，想想角色或是劇本該怎麼呈現，「也會邊跑邊假裝跟角色對話，不過有時候會讓腦袋放空，這也是種幸福。」（編輯：陳政偉）1131108