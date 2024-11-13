楊謹華影后談姐弟戀 劇情疑撞名蕭亞軒「純屬巧合」

（中央社記者洪素津台北13日電）演員楊謹華在「影后」和詹懷雲談姐弟戀，粉紅泡泡讓觀眾心癢癢。提到劇中謝盈萱角色名「薛亞之」和蕭亞軒本名「蕭雅之」相似，是否影射過去閨密情，楊謹華說，純屬巧合。

楊謹華和詹懷雲昨天出席記者會分享拍攝趣事，詹懷雲坦言，第1次見到楊謹華有點害怕，熟悉後反而話匣子大開。他因「流氓」一角擄獲一票女粉，楊謹華也感受到他的高人氣，「最近真的滿多人透過我關心他的，說他真的很可愛，是不是真的很帥、很體貼啊等等。」詹懷雲感謝這部影集，讓他初嚐走紅滋味。

詹懷雲坦承談過姐弟戀，自己一直都不覺得年紀是個問題。談起楊謹華讓人心動的部分，他害羞說：「行為舉止很可愛吧！」

問起印象深刻的戲，楊謹華分享劇中拒絕詹懷雲追求的那一幕，「那時候的周小凡是最脆弱的時候，那場導演跟攝影師都討論得滿好，整個氛圍，他（詹懷雲）也很好，把我帶入戲裡面。」她更現場告白詹懷雲，「你那場很Man欸！」

「影后」中謝盈萱飾演的薛亞之和楊謹華是好閨密，戲外楊謹華和蕭亞軒有一段閨密情，不過2人至今已無聯繫，而蕭亞軒的本名為「蕭雅之」，不少網友認為劇情在影射楊謹華和蕭亞軒的這一段閨密情。

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對此，楊謹華解釋，當時5名主演和導演見面聊天做田野調查，整整6個小時都在聊工作，「導演那時候確實需要非常大量女演員工作人面臨的狀況，非常確定都在講工作，沒有講私生活，這真的純屬巧合。」至於有沒有機會和蕭亞軒再聯繫上，楊謹華說：「所有的事就隨緣吧！」

另外，劇中有一段戲深深刺痛演員的心，就是被另一半說分不清是否在演戲。問及和先生的相處，楊謹華說，「我曾經問過他，你會不會覺得我在哭的時候像在演戲？他說完全不會，他知道我在演戲是什麼樣子，真實的情緒是什麼樣子，他也很願意了解我的工作，甚至會到現場來探班」，讓她相當感動。（編輯：管中維）1131113