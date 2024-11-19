泰國演員隆甘迦角逐金馬影帝 感謝春風暖心送手機

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（中央社記者洪素津台北19日電）演員洪瑜鴻（春風）和泰國演員萬洛隆甘迦合作電影「白衣蒼狗」，2人因拍戲建立起好感情，春風見對方手機老舊，還買手機相送，讓隆甘迦很感動，隆甘迦也靠此片角逐金馬影帝。

「白衣蒼狗」今天舉行星光首映，導演曾威量、尹又巧率主演群萬洛隆甘迦（Wanlop Rungkumjad）、春風、陸弈靜一同出席。隆甘迦在此片飾演泰國移工悟姆，也讓他成為首位入圍金馬影帝的泰籍演員，隆甘迦表示，自己當演員13年了，非常感謝金馬獎給他這個機會。

隆甘迦作為首位入圍金馬獎最佳男主角的泰籍演員，他坦言，「在接到這角色前，對演員這條路很氣餒，已經要放棄了，用盡全力演這角色，當作是最後一個角色」。

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春風則透露，拍攝期間看到隆甘迦手機很舊，因此買了一支新手機相送。被問及此事，隆甘迦表示，印象深刻、非常感激，「工作過程中，這個男人心腸非常美麗，即使沒送手機也有感受到」。

陸弈靜以該片入圍本屆金馬獎最佳女配角，她直呼拍攝過程很痛苦，「我們就是一個正常人，要用輔助器走路得歪著身體，拍完人也歪了；而心方面是指長期照顧者就是無止境的痛苦」。（編輯：張雅淨）1131119