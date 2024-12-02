海洋奇緣2異軍突起 感恩節長週末北美票房奪冠

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（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）迪士尼動畫片「海洋奇緣2」（Moana 2）在感恩節長週末以石破天驚的2.2億美元收入，登上北美票房冠軍。

法新社報導，追蹤票房表現的「北美院線聯盟」（Exhibitor Relations）數據顯示，「魔法壞女巫」（Wicked: Part I）在上映第2週落居第2，11月27日至12月1日感恩節長週末期間進帳1.17億美元，目前累積票房達2.62億美元。

排名第3的是「神鬼戰士II」（Gladiator II），5天期間有440萬美元收入，兩週以來累計票房達1.11億美元。

然而，分析師葛羅斯（David A. Gross）說，跌破各界眼鏡的是締造感恩節開映紀錄的「海洋奇緣2」。他說，儘管續集差點上不了大銀幕，如今成績卻比2016年「海洋奇緣」3天開映表現還出色得多。

北美院線前幾個月收入一直不見起色，直到這個週末才有了轉機。北美院線聯盟指出，今年感恩節長假的票房收入預計達破紀錄的4.22億美元。

這個週末排名第4的是耶誕喜劇片「紅色一號」（Red One），票房1870萬美元。

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排名第5的是「史上最佳聖誕盛會」（The Best Christmas Pageant Ever），5天下來撈進490萬美元。

排名第6到第10的作品依序為：「潘霍華」（Bonhoeffer），320萬美元；「猛毒最終章：最後一舞」（Venom: the Last Dance），310萬美元；「荒野機器人」（The Wild Robot），100萬美元；「異教詭屋」（Heretic），95.7萬美元；「跳痛之旅」（A Real Pain），90萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1131202