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江宏傑實境秀遭背叛 温昇豪被韓國大廚稱讚可靠

2025/1/2 18:09（1/2 18:21 更新）
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藝人江宏傑（後左）、温昇豪（前左起）、YouTuber韓國女生Judy、女團tripleS成員Nien一同主持實境秀「廚師的迫降：客家廚房」，餐廳內外場展現團隊絕佳默契。（客家電視台提供）中央社記者洪素津傳真 114年1月2日
藝人江宏傑（後左）、温昇豪（前左起）、YouTuber韓國女生Judy、女團tripleS成員Nien一同主持實境秀「廚師的迫降：客家廚房」，餐廳內外場展現團隊絕佳默契。（客家電視台提供）中央社記者洪素津傳真 114年1月2日
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（中央社記者洪素津台北2日電）藝人温昇豪、江宏傑在台韓合作實境秀爭寵，節目中韓國主廚李元日被問到韓國展店會帶誰同行，他坦言，温昇豪是可靠的夥伴。這讓江宏傑很吃味，直呼「主廚竟然背叛我」。

台韓綜藝實境秀「廚師的迫降：客家廚房」集結韓國天團Super Junior隊長利特、韓國國民主廚李元日、人氣女團tripleS成員Nien，加上藝人温昇豪、江宏傑以及YouTuber韓國女生Judy，接手經營苗栗縣三灣鄉在地的客家餐廳，從料理口味到現場營運，都充滿無限挑戰。

被問及如果要到韓國展店會帶誰同行，主廚李元日思考後回答：「我會帶温昇豪去韓國，因為他總能顧全大局，是個可靠的夥伴。」這番話讓身為二廚的江宏傑心碎地說：「主廚你怎麼可以背叛我。」引發其他成員一陣爆笑。

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負責外場接待的Nien坦言，「我覺得困難的部分是我在學生時期只有3天打工經驗，面對不同客人又需要親自說明客家料理，還好客人們都非常有人情味也很親切，加上團隊間很有默契，彼此配合，我覺得自己越來越上手了。」但最後仍笑說：「經營餐廳真的很不容易，真的很累。」

台韓綜藝實境秀「廚師的迫降：客家廚房」每週五晚間8時在客家電視台播出。（編輯：張雅淨）1140102

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