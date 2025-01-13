極盜戰2開映週末成績亮眼 登上北美票房冠軍

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）產業觀察人士今天表示，動作犯罪劇情片「鑽石大劫案：極盜戰」（Den of Thieves 2: Pantera）開映週末以約1550萬美元的票房，登上北美票房冠軍。

法新社報導，分析師葛羅斯（David A. Gross）表示：「這對犯罪驚悚片續集來說是不錯的開局，這些電影是為觀眾而拍的，評論家不重要。」

迪士尼動畫片「獅子王：木法沙」（Mufasa: The Lion King）本週末票房下滑一名，達到1320萬美元。目前累計票房已超過5億美元，北美票房為1億8870萬美元，國際票房為3億5000萬美元。

動作喜劇片「音速小子3」（Sonic the Hedgehog 3）也退居到第3名。根據追蹤票房數字的北美院線聯盟（Exhibitor Relations），這部由電玩遊戲改編的電影在10日至12日這段期間估計票房為1100萬美元。

以德古拉（Dracula）為靈感的吸血鬼電影「吸血鬼：諾斯費拉圖」（Nosferatu）也滑落一名，排名第4，票房為680萬美元。

迪士尼動畫「海洋奇緣2」（Moana 2）從第4名掉到第5名，收入為650萬美元。上映7週內，累計票房接近10億美元，北美票房為4億3490萬美元，國際票房為5億5400萬美元。

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葛羅斯同時指出，2024年北美票房雖然以6週的強勁表現畫下句點，但最終仍比2023年低約3%，且比疫情前3年的平均低約24%。

排名第6至第10的作品依序為：「魔法壞女巫」（Wicked），500萬美元；「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown），500萬美元；「乖女孩」（Babygirl），310萬美元；「最後的歌舞女郎」（The Last Showgirl），150萬美元；「神鬼戰士II」（Gladiator II），120萬美元。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1140113