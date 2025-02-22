蘇打綠4面台小巨蛋開唱 阿龔照片驚喜惹哭青峰

（中央社記者王心妤台北22日電）蘇打綠今晚起連2天在台北小巨蛋舉辦「二十年一刻」演唱會，成本落在新台幣8000萬元。阿龔為成員們特別準備驚喜，將過往照片現場播放，讓主唱青峰二度落淚，並哭到蹲地。

蘇打綠睽違9年重新以「蘇打綠」之名重新站上台北小巨蛋，歷經了低潮，舞台以4面方式呈現，現場有1.2萬名歌迷同樂，並以「日光」「早點回家」揭開序幕，而舞台以紗幕、掛燈柱子布置，增添靜謐氣氛，台北站將作為錄影場，他們也邀請歌迷放下手機，讓身心都投入在演唱會中。

團長阿福邀請全場共同喊出「蘇打綠」名稱，並說「二十年一刻」的巡迴隨著四季，感謝歌迷支持，彼此一路走來都不容易，而「蘇打綠」這3個字意義多麼重大，相信歌迷都能體會。青峰則笑說，歌迷聽到會錄影時馬上就跟著唱和擺動身體，「聽到有拍照就開始虛情假意，希望你們人生真實一點」。讓歌迷哄堂大笑。

今晚演唱「小情歌」「無眠」「當我們一起走過」「無與倫比的美麗」「痛快的哀艷」等經典歌，而主唱青峰唱到「小情歌」時落淚。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鋼琴、中提琴手阿龔今天特別準備「終點起點」的鋼琴曲獻給觀眾，並秘密特製成員們過去的影片現場播放，他們不只驚喜，青峰更是哭到蹲地停不下眼淚。阿龔表示，魚丁糸的2次演唱會都像是另一個時空的他們，「但我們還是蘇打綠嗎？是啊！」他表示，原本想說的話都跟離別有關，「但還有很多美好的事情等待我們，就像今天的演唱會」。

青峰則說，雖然職涯、生命隨時都會遇到終點或起點，但他很幸運，歌迷以為每一次演唱會是能被他們歌聲療癒，「但唱這些歌，有你們的陪伴而療癒自己，生命安排的時間點總有巧思，我們還有地方可以出發，就好好走下去吧！」最後由蘇打綠一貫的點歌環節畫下句點。（編輯：方沛清）1140222

樂團蘇打綠「二十年一刻」演唱會22日晚間在台北小巨蛋登場，重現「無與倫比的美麗」、「小情歌」等經典歌曲。（緒風提供）中央社記者王心妤傳真 114年2月22日