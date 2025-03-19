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GD權志龍7/12、13登小巨蛋 睽違8年來台開唱

2025/3/19 13:14（3/19 13:28 更新）
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韓國歌手GD（G-Dragon，權志龍）7月12、13日將於台北小巨蛋連唱2天，睽違8年將來台開唱。（圖取自instagram.com/fanplusonedotcom）
韓國歌手GD（G-Dragon，權志龍）7月12、13日將於台北小巨蛋連唱2天，睽違8年將來台開唱。（圖取自instagram.com/fanplusonedotcom）
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（中央社記者洪素津台北19日電）韓國歌手GD（G-Dragon，權志龍）睽違8年將來台開唱，他的官方粉絲帳號在X平台發布GD將展開巡迴演唱會，7月12、13日將於台北小巨蛋連唱2天。

GD是K-POP天團BIGBANG隊長，去年他以個人身分回歸樂壇，更在今年2月正式發行個人第3張正規專輯Übermensch，發行新專輯之餘，他的官方粉絲帳號在X平台宣布展開世界巡迴演唱會，將於7月12、13日連2天在台北小巨蛋舉辦「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI」演唱會。

GD曾在2017年以個人身分來台開唱，當時還請到IU（李知恩）當嘉賓，如今睽違8年確定再度來台，消息一公布讓粉絲相當興奮，摩拳擦掌準備搶票。（編輯：李亨山）1140319

#台北小巨蛋
#演唱會
#權志龍
#GD
#巡迴演唱會
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