廖克發獲頒楊士琪紀念獎 用電影與歷史對話

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（中央社記者王心妤台北23日電）楊士琪紀念獎委員會今天將第12屆獎項頒發給導演廖克發，委員會肯定他在多部電影中都與歷史對話，並以多元創意手法，紮實田調及豐富多面向的史料呈現，彰顯獎項的精神。

楊士琪紀念獎委員會主委林文淇遞送得獎通知時表示，廖克發無論是從馬來西亞來到台灣的經歷，或是處理歷史、國族、身分認同與人性議題糾結的鉅作「由島至島」，都彰顯楊士琪獎項能在逆境中堅持理想，開創新局的浪漫騎士精神。

廖克發出生於馬來西亞，抱著電影夢來台後，也有「菠蘿蜜」、「由島至島」等作品，後者去年陸續得到台北電影獎百萬首獎和最佳紀錄片、金馬獎最佳紀錄片獎項。他的作品觸及馬來西亞華人歷史，因為題材敏感，某些團體私下放映廖克發電影時，曾引來便衣刑警到場蒐證。

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廖克發分享，某次到沖繩跟觀眾映後座談時，也遇到觀眾提到片中歷史跟課本學得不同，他並提到台灣年輕人對於戰爭的記憶缺乏隔代傳承，以致於對戰爭的想像太抽象，而缺乏認知是很危險，也極易被操控。

廖克發將「由島至島」剪成上下集，在各大學放映，也將影片剪成更細碎片段，提供給台灣跟馬來西亞的老師作為教材，希望喚起更多關注，此片4月將在華山光點和南港喜樂時代上映。（編輯：李亨山）1140323