夢多辣妹刺客3拍到韌帶斷 曝日本監製最愛滷肉飯

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（中央社記者王心妤台北25日電）日本電影「辣妹刺客3：假期殺機」今晚首映，演員夢多拍攝途中大腿韌帶斷裂，擔心拍攝進度只能打止痛針上陣；他也露透日本監製鈴木祐介超愛台灣滷肉飯，甚至天天都會吃。

鈴木祐介和夢多私下是好友，但鈴木祐介表示，日本武打演員很多，但團隊更重視演員個性，而夢多原本就當過武術指導，個性又活潑，讓片場氣氛相當好。

夢多則說，雖然原本就會武術，但這次要飾演殺手，對於射擊動作一竅不通，私下更買了道具槍在家裡不斷練習。他也透露，片中有大量動作戲，卻不小心大腿韌帶斷裂，一度痛到叫救護車去急救，不過擔心影響拍攝進度，過2天就打止痛針上陣，回想當時的傷勢，他也說：「真的太痛了。」

電影在日本的宮崎縣取景，夢多透露，因為片中2名女演員想吃宮崎牛，他也擔起哥哥的責任請大家去吃燒肉，原本抓了日幣10萬元（約新台幣2.2萬元）的預算，沒想到大家都食量很好，最後花了日幣25萬元（約新台幣5.5萬元），讓他笑說：「吃到我快破產了！」

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鈴木祐介跟夢多私下是好友，夢多也爆料鈴木祐介愛台灣滷肉飯愛到天天都在吃，「鈴木最愛台灣的綠茶多多，但我們第一次聽到都覺得很噁心，沒想到喝下去超喜歡，立刻上癮，每天都想要喝。」

「辣妹刺客3：假期殺機」將於28日在台上映。（編輯：李淑華）1140325