吳婉君控遭言語肢體暴力 趙駿亞承認動手打人致歉

（中央社記者洪素津台北25日電）演員吳婉君透過社群媒體聲明和趙駿亞交往期間遭言語暴力、情緒勒索及肢體暴力，更烙下難以消除的夢魘；趙駿亞則承認有動手，致歉之餘也表示會面對法律責任和身心問題。

趙駿亞驚傳動手毆打女友吳婉君，事後吳婉君也緊急驗傷報警，今天雙方都對此事做出回應。吳婉君在社群媒體上發布聲明譴責暴力，「暴力不該被容忍，即便是那些被忽略的、非肢體的暴力也值得被正視」。

吳婉君在聲明中提到去年7月和趙駿亞從朋友升格為情人，沒想到在交往期間卻遭對方持續的言語暴力和情緒勒索，最終還引發肢體暴力，「造成本人身體上的傷害，更成為難以消除的夢魘」。

而吳婉君則選擇原諒，並試圖要幫趙駿亞控制情緒，不過因為暴力不能容忍，所以決定揭開傷疤，「要讓犯錯的人受到懲罰，也希望讓曾經或是正在經歷的人獲得一點力量，請勇敢保護自己」。

隨後趙駿亞也發聲明致歉，他表示因為自己的個性偏差，不喜歡媒體談論個人感情，所以讓吳婉君背負第三者的罪名；趙駿亞也坦承自己很自私，「我以我會愛你、我會對你好這樣的說辭，單方面不討論的叫她接受，一次兩次三次的壓抑她的情緒」。

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趙駿亞後悔自己釀下大禍，承認動手打人，「我非常後悔與羞愧，我動手打了吳小姐，打毀了她的信任，打了一個這樣愛我、疼我，永遠把我放在心中第一順位的人，我看不起自己的卑劣，我甚至在事後都沒有面對她傷容的勇氣」。

最後趙駿亞允諾會面對所有問題，「我會面對法律的責任，也會好好面對自己的身心問題，我會活著分享，不會逃避」；同時也謝謝吳婉君的鼓勵，「謝謝吳小姐說服我，叫我承擔、不要沉淪，她的話給我很大的力量，謝謝她到最後都還是先掛念著我」。（編輯：黃名璽）1140325