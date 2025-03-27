温昇豪加入戀愛實境偵查團 製作人強調「沒有劇本」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北27日電）藝人謝祖武、温昇豪、吳怡霈等人在全新戀綜節目擔任「戀愛偵查團」，他們透過觀察戀愛重修生的行為與對話，提供深入剖析；節目製作人表示這是一檔沒有劇本的戀愛實境節目。

三立與世新大學聯手推出全新產學合作戀愛實境節目「戀愛，重修中」，邀請一群來自不同背景的單身男女，共同展開10天的戀愛實驗，透過相處與互動，重新學習戀愛課題，面對過去的情感傷痕，進而找到真正適合自己的伴侶。

透過 Google News 追蹤中央社

節目觀察室由來自世新大學的知名校友藝人謝祖武、温昇豪、林映唯、吳怡霈、章廣辰、關韶文、Cindy及世新大學副教授詹昭能組成「戀愛偵查團」，透過觀察戀愛重修生的行為與對話，推理他們的感情發展，提供深入剖析，讓觀眾更能理解戀愛中不同的情感面向。

戀愛實境節目風潮席捲全球，但台灣過去的戀綜多半偏向戲劇化或偶像劇式的浪漫氛圍，導演兼製作人吳美鈴透過新聞稿表示，這是一檔沒有劇本、沒有刻意營造夢幻場景，真實紀錄戀愛過程的節目，呈現愛情的美好與不美好。（編輯：龍柏安）1140327