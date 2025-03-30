田馥甄小巡迴5月開跑 4/8實名登記抽選共2萬張票

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（中央社記者王心妤台北30日電）歌后田馥甄5月將從台南出發，前往南投埔里、新北萬里、高雄衛武營戶外劇場、屏東恆春等地開唱，每站都會依據地理環境、氣候等有不同演出方式，4月8日起開放實名登記抽選。

根據唱片公司提供資料，田馥甄「田調」演唱會首站將從5月17、18日在台南井仔腳瓦盤鹽田開跑，24日、25日在南投埔里虎嘯山嵐飛行場，6月7日、8日在新北萬里熱氣流飛行場，6月21日、22日在高雄衛武營戶外劇場、6月28日、29日在屏東恆春聯福磚窯演出，每站將依據當地環境、氣候天色等因素，而有不同開演時間，也會量身打造不同的觀賞方式與開唱時間、票價內容、前往所需交通形式，門票將從4月8日中午起至11日下午1時開放實名登記抽選。

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田馥甄表示，「野地田調一路勘景的過程，從興奮啟程，到懷疑人生。」唱片公司勘景完後，田馥甄也親自「田調」演唱會地點，希望打造出絕無僅有的舞台。

田馥甄對於全新的演出方式笑說，一切源自於浪漫的初衷，想邀請喜歡的人一起做喜歡的事，要執行時才發現方方面面都是絕境，「看著鏡中的自己，彷彿看到了拿石頭砸自己腳的王者。」但她也笑說，如果歌迷願意的話，就能享受此次沉浸式體驗，但這並非典型演唱會，可能風調雨順，也可能要風吹日曬雨淋，但留下難忘的回憶，「不過無論如何，這都是大自然和你們的愛，帶給我的恩賜。」（編輯：李淑華）1140330

金曲歌后田馥甄（圖）5月將舉辦「田調」巡迴演唱會，每站都會依據地理環境、氣候等有不同演出方式，她也親自場勘演唱會場地，包含台南井仔腳瓦盤鹽田等。（何樂音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月30日