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謝祖武任戀綜主持人 虧兒子謝展榮來參加生存力0

2025/4/2 16:47（4/2 17:01 更新）
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藝人謝祖武（左起）、温昇豪擔任戀愛實境秀「戀愛，重修中」主持人，2日同台出席宣傳記者會，並表示現在年輕人都相當大膽、敢說，很勇於表達自己的戀愛觀。（三立提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月2日
藝人謝祖武（左起）、温昇豪擔任戀愛實境秀「戀愛，重修中」主持人，2日同台出席宣傳記者會，並表示現在年輕人都相當大膽、敢說，很勇於表達自己的戀愛觀。（三立提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月2日
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（中央社記者洪素津台北2日電）藝人謝祖武、温昇豪擔任戀愛實境秀主持人，看到校園戀情，2人表示現在年輕人大膽敢說，謝祖武笑稱兒子謝展榮對感情方面很懶惰，若是兒子來參加，生存力是近乎0的程度。

謝祖武、温昇豪今天出席戀愛實境秀「戀愛，重修中」宣傳首映會，節目邀請10名單身男女化身「戀愛重修生」重返校園，重新學習愛情的課題。

節目更特別設立「戀愛偵查團」，透過謝祖武、温昇豪細膩的觀察與推理，解析戀愛重修生們錯綜複雜的感情線。

謝祖武表示，在主持過程中看到很多噁心的場面，「你以為配對了，隔天他又去找別人。」他也形容現在男女的愛情觀就有如加盟店，「以前的是我們一起好好開一家店，現在是開放加盟，不管男女。」

謝祖武也坦言，如果把兒子謝展榮丟進去戀綜裡應該生存力是零，「他對感情比較懶惰，自暴自棄，與其傷腦筋不如遠離，反正又不會贏。」謝祖武並分享自己跟兒子經濟狀況獨立，「他自己去付車貸，那是他想要的生活要自己負責，我會一個月給他2000元補貼。」

温昇豪則被謝祖武爆料，在錄製過程中數度氣到爆走，甚至忍不住罵出髒話，温昇豪透露，節目中這群人的戀愛心機極深，簡直是「人前牽手，背後下毒手」的寫照，讓他大開眼界。

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温昇豪也回想自己過往戀愛經歷，坦言不像現在年輕人那麼勇於說出自己的想法，現在這些都會寫進去劇本裡面，「工作劇本可以五花八門，靠劇本過癮就好。」

「戀愛，重修中」將於5日起，每週六晚間10時於三立都會台播出。（編輯：龍柏安）1140402

#謝祖武
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#謝展榮
謝祖武
温昇豪加入戀愛實境偵查團 製作人強調「沒有劇本」
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