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張家輝睽違10年訪台 見台觀眾熱愛電影讚譽是天堂

2025/4/11 17:37（4/11 17:46 更新）
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香港驚悚電影「贖夢」11日在台北舉辦宣傳記者會，自編自導自演的金獎影帝張家輝（左）與片中演員劉俊謙（右）合體出席受訪，分享拍攝點滴。中央社記者張新偉攝 114年4月11日
香港驚悚電影「贖夢」11日在台北舉辦宣傳記者會，自編自導自演的金獎影帝張家輝（左）與片中演員劉俊謙（右）合體出席受訪，分享拍攝點滴。中央社記者張新偉攝 114年4月11日
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（中央社記者王心妤台北11日電）香港影帝張家輝與劉俊謙為了新片「贖夢」來台宣傳，張家輝表示，相隔10年來台灣，再度感受到台灣觀眾對電影的熱愛，「作為電影人，好開心看到大家喜歡電影，這就是天堂了！」

張家輝此次自編自導自演「贖夢」，他今天受訪表示，上一次來台灣已經10年前，也曾私下來台旅遊，這次仍感受到觀眾對電影的熱愛，「看到大家的反應，這份傳統對電影的熱情不減，好開心看到大家喜歡電影，這就是天堂了！」

張家輝表示，從提筆創作到電影上映過了4年，而創作過程很辛苦，「有很多現實的問題，導演跟影片是一起的，如果有人想傷害作品，只有自己能保護它，壓力非常大，但也有滿足感。」

張家輝透露母親在拍攝期間過世，「但她離開得很安詳，看到他（劉俊謙）跟爸爸的戲，心裡比較難受，每次看到都很有感觸。」電影故事圍繞夢境，他否認曾夢過母親，但有時會突然陷入跟母親的回憶中，的確很難受。

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影帝劉德華客串演出，張家輝透露「他很爽快就答應！」至於是否讓劉德華也跟劉俊謙一樣裸臀演出，他笑說，不會提出這個要求，「但我想讓他（劉德華）出現在最後一個鏡頭，有個勾起來的點，像是一個鉤子；至於有沒有續集，暫時先想不到。」

「贖夢」即日起全台上映。（編輯：陳政偉）1140411

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#劉俊謙
電影「贖夢」11日正式在台灣上映，全片由金馬影帝張家輝（圖）自編自導自演，下午並在台北舉辦記者會，張家輝親自現身受訪，分享拍片甘苦。中央社記者張新偉攝　114年4月11日
電影「贖夢」11日正式在台灣上映，全片由金馬影帝張家輝（圖）自編自導自演，下午並在台北舉辦記者會，張家輝親自現身受訪，分享拍片甘苦。中央社記者張新偉攝　114年4月11日
金馬影帝張家輝最新自導自演驚悚電影「贖夢」11日在台上映，下午在台北舉辦宣傳記者會，主要演員劉俊謙（圖）出席，為片宣傳造勢。中央社記者張新偉攝　114年4月11日
金馬影帝張家輝最新自導自演驚悚電影「贖夢」11日在台上映，下午在台北舉辦宣傳記者會，主要演員劉俊謙（圖）出席，為片宣傳造勢。中央社記者張新偉攝　114年4月11日
張家輝
劉俊謙為「贖夢」裸臀 張家輝：男主角沒想過其他人
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