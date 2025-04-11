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劉俊謙為「贖夢」裸臀 張家輝：男主角沒想過其他人

2025/4/11 17:53（4/11 18:06 更新）
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金馬影帝張家輝最新自導自演驚悚電影「贖夢」11日在台上映，下午在台北舉辦宣傳記者會，主要演員劉俊謙（圖）出席，為片宣傳造勢。中央社記者張新偉攝　114年4月11日
金馬影帝張家輝最新自導自演驚悚電影「贖夢」11日在台上映，下午在台北舉辦宣傳記者會，主要演員劉俊謙（圖）出席，為片宣傳造勢。中央社記者張新偉攝　114年4月11日
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（中央社記者王心妤台北11日電）影帝張家輝帶著新片「贖夢」跟男主角劉俊謙訪台宣傳，張家輝透露，從創作初期就屬意劉俊謙飾演，「我沒想過別人演，如果他沒演，我不知道要找誰。」劉俊謙也說不介意裸臀演出。

張家輝跟劉俊謙今天受訪分享拍片心情，張家輝此次自編自導自演，他表示，一開始就是想讓劉俊謙主演，「我從外形開始創作，想著他來演沒有變過，中間1年多時間想到，他如果不演，我不知道要找誰了。」

劉俊謙近年熱門作品不少，但心裡仍有導演夢。他表示，片場看到張家輝常一個人坐著沉思，但突然會站起來跟攝影師或燈光師溝通，或是找他溝通更改台詞，「真的愛一件事，有時候不用講出來，透過行動就能看出來真的喜歡。」

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劉俊謙片中有裸臀演出，「其實劉俊謙沒什麼心理關卡，因為我是劇場出身，要穿很少衣服很常見，而且拍攝前就知道要露出臀部。」至於是否有刻意鍛鍊，他則害羞否認。

「贖夢」即日起全台上映。（編輯：龍柏安）1140411

#張家輝
#劉俊謙
香港驚悚電影「贖夢」11日在台北舉辦宣傳記者會，自編自導自演的金獎影帝張家輝（左）與片中演員劉俊謙（右）合體出席受訪，分享拍攝點滴。中央社記者張新偉攝 114年4月11日
香港驚悚電影「贖夢」11日在台北舉辦宣傳記者會，自編自導自演的金獎影帝張家輝（左）與片中演員劉俊謙（右）合體出席受訪，分享拍攝點滴。中央社記者張新偉攝 114年4月11日
劉俊謙
張家輝睽違10年訪台 見台觀眾熱愛電影讚譽是天堂
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