MINECRAFT麥塊電影續航力足 蟬聯北美票房冠軍

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（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）分析師今天表示，「MINECRAFT麥塊電影」（A Minecraft Movie）以估計8060萬美元的成績，輕輕鬆鬆蟬聯北美票房冠軍。

法新社報導，這個數字僅為上週末開映成績的一半，雖然如此，在美加累計撈進2.81億美元、國際市場票房迄今達2.69億美元之下，「MINECRAFT麥塊電影」短短時間就締造亮眼紀錄。

這部由傑克布萊克（Jack Black）、傑森摩莫亞（Jason Momoa）等人主演的作品，名列最成功的電玩翻拍電影。

多媒體娛樂新聞「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）報導，「MINECRAFT麥塊電影」的超高人氣，讓電影業整體票房表現約略與去年同期持平。

4部新片的表現可就差遠了。

北美院線聯盟（Exhibitor Relations）通報，動畫片「萬王之王」（The King of Kings）以約1910萬美元收入排亞軍。

排名第3的是奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）最新驚悚片「復仇反擊戰」（The Amateur），票房1500萬美元。

排名第4的是喬瑟夫昆恩（Joseph Quinn）等群星主演的「戰役」（Warfare），進帳830萬美元。

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排名第5的是「白蓮花大飯店」（White Lotus）演員梅根費伊（Meghann Fahy）參與演出的恐怖片「無線殺機」（Drop），成績750萬美元。

排名第6到第10的作品依序為：「神選之人：最後的晚餐3」（The Chosen: Last Supper Part 3，暫譯），580萬美元；「重裝制裁」（A Working Man），310萬美元；真人版「白雪公主」（Snow White），280萬美元；「院子裡的女人」（The Woman in the Yard），210萬美元；「老朋友」（The Friend，暫譯），62.1萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140414